Bassily veut prouver qu’il a sa place en N2

Toutefois, le reste de l’effectif a donné son accord pour rester une saison de plus chez les Bleus. Et tous feront le maximum pour que ce soit toujours dans l’antichambre de l’élite. "Car c’est important pour poursuivre notre progression, poursuit le foncier de 24 ans. On y croit et on va tout donner pour assurer le maintien. Il ne nous manque pas grand-chose. Si je prends mon cas, je manque un peu de régularité. Je ne suis pas le seul. On n’a, par exemple, jamais été tous performants à la frappe en même temps. À Aisemont, le week-end dernier, je suis passé à travers. On voit aussi que notre jeunesse nous joue parfois des tours. On manque un peu de lecture de jeu par moments. Je pense notamment à la livrée. On a trois excellents joueurs au tamis, qui peuvent facilement aller chercher le foncier à chaque fois. Mais parfois, quand les conditions climatiques sont contre nous, il vaut mieux couper un peu mieux et aller chercher une bonne chasse plutôt que prendre des risques. C’est des choses que l’on assimile au fil de la saison. On s’améliore. C’est pour cela que j’y crois".

Une ambiance au beau fixe

Avec un bilan de deux victoires pour onze défaites, Bassily a souvent pris les points nécessaires. C’est notamment dû à une ambiance qui n’a jamais fléchi. "La plupart des joueurs se connaissent depuis des années. L’intégration de Bertrand Becq s’est très bien déroulée. Il nous apporte toute son expérience du plus haut niveau. Malgré les défaites, on ne baisse certainement pas les bras. L’ambiance reste excellente dans le groupe. Cela pourrait faire la différence dans les moments clés de la saison. On entend certains supporters dire que l’on n’a pas le niveau de la N2. On veut prouver le contraire. On veut à tout prix y rester pour poursuivre notre progression".

Pour y arriver, chaque point aura son importance. En décrocher un à Sirault samedi après-midi serait déjà une superbe victoire. "On aborde chaque rencontre avec l’envie de la gagner. Mais on sait que ce sera très compliqué face au leader. D’autant plus chez lui où il n’a pas encore perdu. C’est une équipe très complète. Elle peut en plus compter sur un joueur d’exception comme Sacha Kruithof, même si chez nous, il n’avait pas livré une lutte exceptionnelle. C’est peut-être ce genre de profils qu’il nous manque. Un gars capable de faire la différence sur chaque balle. Mais comptez sur nous pour continuer à nous battre avec nos qualités".