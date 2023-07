Les Mouscronnois ramènent l’or quatre fois

Pour rappel, le programme de la journée du samedi reprenait seules les courses de 50 et 100 mètres pour les différentes catégories d’âges. Les 4 courses de 50 mètres en open avec éliminatoires et finales. Les quatre courses de 100 mètres se nageaient sur 3 catégories d’âges avec éliminatoires, ensuite les finales. Finales directes pour les 8-9-10 ans sur les quatre courses de 100 mètres. Une compétition bien organisée par les responsables du club montois et par les bénévoles avec un programme bien rodé, après dix ans d’existence.

Les résultats sont d’un bon niveau, réussis grâce à une ambiance sportive venant des gradins. Au niveau des performances, c’est le club de l’Aqua Club Braine L’Alleud (Aquabla) qui remporte le classement des médailles avec huit en or. Les Dauphins mouscronnois terminent 4e club avec… quatre médailles de la plus belle matière. Elles sont le fruit du travail de Sofia Hoebeke sur le 50 m papillon des 16 ans, Louna Vandamme sur le 100 m nage libre des 11 ans, Satheen Decraene sur le 100 m brasse des 13-14 ans et Shannah Dupont sur le 50 m papillon des 16 ans.

Il faut aussi citer les 5 deuxièmes places obtenues par Sofia Hoebeke, Ewen Billet, Louna Vandamme et Shannah Dupont. Sans oublier la 3e place de Marin Billet.

Le prochain rendez-vous sera donné dans deux semaines à Charleroi.