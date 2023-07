Les Delneufcourt n’ont pas à rougir de leur performance à la Youth League de Porcec

La première à entrer en action le week-end dernier, c’était la plus jeune, Mana, dans le cadre du kata réservé au moins de 12 ans (NDLR: rappelons qu’elle n’a toujours que dix ans). "C’est la première fois qu’elle participait à une compétition d’une telle envergure, rappelle son coach et papa, Sun Woo Delneufcourt. Le niveau était différent de ce qu’elle a connu par le passé. Elle a ressenti beaucoup de stress au moment de commencer son tableau. Malgré cela, elle a offert de très belles prestations. Elle est sortie facilement de ses deux premiers tours, ce qui lui a permis de retrouver plus de confiance. Elle s’est alors qualifiée pour le match pour la médaille de bronze. Face à une Française, elle a offert une très belle prestation. Pour moi, elle n’était pas moins forte. Mais les juges ont fait leur choix. Elles terminent malheureusement cinquième de sa catégorie. Il y avait beaucoup de déception quand elle est sortie du tatami car elle a l’habitude de prendre des médailles. Mais on l’a rapidement rassurée car elle a livré de très belles performances face à une opposition de très haut niveau".

À dix secondes près…

Pour la plus âgée des sœurs, la situation était quelque peu différente. Séphora sort effectivement d’une saison plus difficile. "Elle a été ralentie par plusieurs blessures. C’était donc un gros test pour elle. D’autant qu’il y avait 96 concurrents dans sa catégorie (NDLR: en kumite cadette, – de 54 kg). Les meilleures combattantes du monde étaient présentes. Elle a passé facilement son premier tour. Dans le second, elle était très bien. Elle menait 3-0 et avait l’avantage d’avoir scoré les premiers points en cas d’égalité. Elle dirigeait correctement le combat. Elle en avait une très bonne lecture. Mais à dix secondes de la fin, elle s’est paralysée. Victime de son manque de rythme. Elle a pris une touche à la tête (3-3) avant que son adversaire réussisse à la toucher à la dernière seconde du combat… C’est râlant de perdre de la sorte. Mais à notre retour de vacances, on sait sur quel point on va devoir travailler en vue de la prochaine saison", conclut le coach.