R3: satisfaction et ambition à Pipaix

À cette problématique bien connue s’en ajoute une seconde, spécifique à la localisation du club, à savoir la proximité des grosses cylindrées que sont Tourpes et Thieulain. "Il y a quelques années, des initiations avaient été données dans différentes écoles de la région. Cinq enfants s’étaient montrés intéressés, mais ils se sont tournés vers nos voisins, ce que je comprends tout à fait." Cette année, les "Verts" alignent tout de même des Cadets, dont l’objectif est d’aider l’équipe à monter d’un échelon. "Mathéo Laurent et Mathias Malaise nous ont rejoints en début d’exercice. Malheureusement, le premier cité s’est occasionné une entorse qui l’a tenu éloigné des terrains pendant 15 jours. Nous l’avons récupéré le week-end dernier. Pour remédier à son absence, nous avons pu compter sur le renfort d’un autre Cadet, Mathias Basselet, actif à Isières. Ces trois jeunes éléments apportent de la puissance au groupe, qui est à présent bien balancé."

Car Pipaix n’a pas pour ambition de végéter en R3 indéfiniment. Le comité souhaite en effet monter d’une division dans un futur proche. "Les trois jeunes du groupe ont le niveau pour évoluer en R2. De plus, le championnat actuel est trop fragmenté avec des favoris comme Bouvignies et Meslin, puis quelques équipes qui vont batailler pour le Top 4. C’est notre cas et nos principaux adversaires seront Flobecq et Ogy. D’autres équipes alignent uniquement des jeunes, ce qui est louable, mais ces derniers ne sont pas toujours disponibles durant les examens. Je trouve que cela fausse un peu le championnat."

De leur côté, les Pipaisiens peuvent compter sur un groupe complet et dont 80% de l’effectif sera bien disponible durant les traditionnelles vacances d’été. "Nous ne sommes jamais à l’abri d’un petit couac, mais sauf malheur, l’équipe tiendra la route en juillet et août. Notre début de campagne a été plus que moyen, puisque nous avons débuté par un 0/6. L’équipe a néanmoins vite pris ses marques et trouvé la bonne composition. Nous sommes très contents des résultats actuels et surtout de la mentalité affichée ! Bouvignies, qui s’est déplacé chez nous le week-end dernier, n’a pas eu la vie facile. Nous menions 7-6 et 11-10, avant que les leaders ne l’emportent 11-13. Avec un peu plus de présence dans les jeux de 40 à 2, nous aurions pu l’emporter. Et face à Ogy, nous perdions 5-10, avant de finalement l’emporter. Les joueurs font preuve de caractère et d’une belle mentalité, c’est le principal pour nous."