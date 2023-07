164 enfants ont foulé la piste malgré un temps mitigé. Afin de proposer de la diversité dans les parcours, les organisateurs avaient concocté un mixte entre piste et sentier pour les distances supérieures à 500m. Sur les plus petites distances, les enfants nous ont fait vivre des courses disputées. Pour certains, c’était une première.

Chez les adultes, on retrouve un Kévin Flamme qui devance Jean Debonnet et Nolan Foubert. Chez les dames, on notera la très belle 10e place de Solena Flamme, ce qui lui permet de finir 1re femme.

La prochaine course aura lieu le 14 juillet à Tourpes. Tous les bénéfices de cette course seront reversés à l’ASBL Les P’tits Gins qui vient en aide aux enfants âgés de 0 à 6 ans vivant dans la précarité.