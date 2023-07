Pour sa première grande compétition internationale à ce niveau, la nageuse de seize ans prenait part d’entrée aux séries du 400 mètres quatre nages. Placée dans le deuxième groupe, aux côtés notamment de sa compatriote Camille Henvaux, l’adolescente a sorti une superbe performance. Alors qu’elle partait avec le 32e temps des 39 inscrites (NDLR: avec un record personnel à 4:59.63 et non 5:00.04 comme nous l’écrivions hier. Toutes nos excuses !), elle a clôturé sa course à une superbe seizième place au général. Explosant au passage son record personnel de quasiment trois secondes. Excusez du peu ! "C’est un très bon chrono (4.56.97), s’enthousiasme son entraîneur, Horatiu Droc. Toutefois, vu les entraînements durant la préparation, j’espérais un peu mieux. Je pensais qu’elle allait tourner dans 4.54. Mais cela s’explique aisément par les circonstances. Depuis son retour de stage à Ténérife, elle souffre d’une otite. Elle doit prendre des antibiotiques et des gouttes. Durant plusieurs jours, on n’a pu travailler que les jambes car elle ne pouvait pas mettre la tête dans l’eau. Ce n’est qu’hier (lisez lundi) qu’elle a pu prendre un vrai départ. La préparation n’était donc pas idéale".

Face à des nageuses plus expérimentées

Mais malgré son jeune âge, l’ondine hurlue a montré son talent et son caractère pour sortir en temps canon. "En 400 mètres quatre nages, il n’y a malheureusement pas de demi-finales. Sinon, elle y aurait été aisément et cela aurait été une superbe récompense pour elle. La performance est d’autant plus belle que la Fédération internationale avait changé les conditions d’accès. Avant les compétitions junior étaient ouvertes jusqu’à 17 ans. C’est désormais 18. Elle a donc fait face à des filles qui avaient un voire deux ans de plus qu’elle".

"L’une des plus talentueuses"

Voilà qui est donc de bon augure pour la suite pour celle qui marche doucement sur les traces de Fanny Lecluyse, son illustre prédécesseure. "Malgré sa maladie, elle explose son record de presque trois secondes. C’est vraiment de bon augure pour la suite" Et quand on plaisante en disant qu’on risque alors de s’entendre souvent pour reparler des exploits de Faustine, Horatiu Droc sourit. "Je l’espère vraiment ! Faustine n’a que 16 ans. Elle a un énorme potentiel. C’est l’une des nageuses les plus talentueuses que j’ai eues sous mes ordres". Et quand on se remémore les grands noms passés chez les Dauphins, on se dit que le compliment est loin d’être vain !

Rappelons que l’été sera chargé pour les nageurs mouscronnois. Dans à peine deux semaines, le 16 juillet, Logan Vanhuys prendra part au Championnat du monde du 10 km en eau libre au Japon. Avec dans un coin de la tête, une éventuelle qualification pour les Jeux olympiques de Paris !