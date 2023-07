Flobecq: Le Radar reste sur le bord de la route

Première expérience réussie pour le Radar Flobecq dans les séries nationales, mais qui laisse tout de même un goût de trop peu. Versés en Nationale 2 chez les plus de 35 ans, Jérémie De Keyzer et ses hommes étaient plutôt bien partis. Avec un partage et une victoire, les Flobecquois semblaient avoir déjà fait le plus dur. "Nous aurions pu nous qualifier pour le tour final en cas de victoire face à Herentals lors de l’avant-dernière journée, mais là, la marche était un peu trop haute, avoue Jérémie De Keyzer, le capitaine. Nous avions une deuxième chance ce dimanche face à Ciney, mais en l’absence programmée de notre premier joueur, ça s’annonçait compliqué. Nous nous sommes bien battus. J’ai par exemple tenu 2 h 30 avant de m’incliner lors de mon simple. Ensuite, la blessure de notre quatrième joueur, Pieter Laurent, survenue en cours de match, a enterré nos espoirs."