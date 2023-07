Challenge ACRHO: Victor Vico compile une treizième victoire cette saison (+ toutes nos photos du Jogging du Floc et du souvenir)

Le Jogging du Floc et du Souvenir en était vendredi soir à sa 36e édition. 433 coureurs (hommes et dames) s’y sont classés. Comme l’année dernière, Victor Vico s’est imposé mais en allant 1’34’’ plus rapidement – soit au tempo de 3’17 au kilomètre – que Jo Van Den Brulle, vainqueur de l’épreuve, en 40’02, sous la canicule en 2018 qu’il a précédé de 2’20’’. Vincent Cantreul est monté sur la troisième marche du podium en 39’04. Louis Bralion, de l’ET Chièvres, termine quatrième, et premier Espoir en 39’40. Il précède de deux secondes l’ex-multiple champion national du saut en longueur Corentin Campener, rentré à la 5e place en 39.42. Classé 11e en 40.17, Grégory Billet est le premier Vétéran 2 suivi dans la catégorie de Michel Delmeule, en 42.26, et de David Falce en 42.50. Chez les V3, c’est Gino Vandenbroucke, qui s’impose en 47.57, précédant Jean-Marie Vandeneede, en 48.28 ; et Marc De Cubber, en 48.44. En 54.51, Michel Decock, s’impose chez les V4, précédant Herman Van Den Haute, 276e en 59.26, et Michel Coeuret, classé 291e en 1h et 20 secondes.