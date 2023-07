Baptiste Moulin obligé d’abandonner aux 24H de Spa: "La faute à pas de chance"

Comme il nous le disait dans notre édition de ce lundi, le Montroeulois préférait conserver le positif. Au lendemain de la course, il est revenu avec nous sur sa 4e participation, à tête reposée. Du moins si on peut dire. Car après de courtes nuits durant la course, il n’a pas vraiment eu le temps de se reposer. Ce lundi matin, il prenait déjà l’avion vers l’Italie afin de tourner des spots publicitaires pour la marque qui l’emploie: Lamborghini. "On repassera pour le repos. Je rentre fin de semaine. Je pourrai alors faire une nuit de 72 h ", rigole le pilote.

Baptiste, on imagine votre déception après cet abandon. Mais dans le très positif, il y a cette 13e place initiale lors des qualifications.

C’était tout simplement inespéré. Les quatre pilotes ont tout donné lors de leur passage sur la piste. J’ai débuté. La voiture était donc plus lourde. Mais j’ai bien géré en terminant à une superbe huitième place. Ensuite, mes trois équipiers ont bien fait le boulot. Il faut aussi mettre en avant la stratégie de l’équipe. Malgré la pluie tombée, on a pris le pari de partir en pneus slick en espérant que la piste sèche vite. Les autres étaient en pneus pluie. Cela nous a aidés.

Malheureusement, cette bonne place sur la grille a été atténuée par le départ donné derrière la Safety Car à cause des conditions météo.

Cela a effectivement faussé un peu les choses. On avait aussi tenté le pari des slick quelques minutes avant le départ. Mais on n’a pas su assez cacher notre stratégie car on a été suivi par tout le monde (rire). Cela fait partie du jeu. Par contre, quand le drapeau vert a été baissé, mes pneus à l’avant étaient trop froids. Cela m’a fait perdre six places. Cela aurait peut-être différent si on avait eu un départ classique. Mon premier relais était bon. Celui de Marcus Paverud aussi car il a su regagner quelques places.

Puis est apparue votre première malchance.

Marcus est rentré pour son changement. Et un tour plus tard, le drapeau jaune était sorti. On a perdu tout l’avantage de notre stratégie de rentrer plus tôt car tout le monde a profité de l’arrêt de la course pour aller aux stands. C’était un premier bâton dans notre roue. On a ensuite eu ce souci de direction assistée pendant près de 3 h. Enfin, il y a eu cette boîte de vitesses qui explose après 19h de course. C’est vraiment la faute à pas de chance car elle était neuve. Il y a des courses comme cela où rien ne tourne. Ce n’est ni la faute des pilotes, ni la faute de la marque.

Quand on voit rapidement son objectif, le podium, s’éloigner, comment reste-t-on focus sur la course ?

Du premier coup de volant au dernier, on se doit d’y croire. On ne sait jamais ce qui peut arriver plus haut dans le classement. Malheureusement, on a connu une casse mécanique, ce n’est pas arrivé aux autres. Mais on se devait de tout donner car on a notre honneur. Puis, on doit aussi rendre honneur à notre marque et ne pas abandonner vu la confiance qu’elle nous donne.

Et vous l’avez prouvé en étant par moments très rapide sur la piste.

Pendant la nuit, j’ai enchaîné trois relais de suite car j’étais très rapide. Je tournais plus vite que la tête de course au général. Malgré la difficulté et la fatigue, j’ai su reprendre pas mal de tours. C’est pour cela que je me dis que, sans les soucis, on aurait pu se battre vraiment pour le podium voire mieux.

Le point positif, c’est que cet abandon n’a pas de conséquence sur votre objectif premier: votre championnat en sprint.

Bien sûr, on aurait espéré faire mieux lors de cette course d’endurance. Mais on se fait aussi la réflexion que cela n’affecte pas notre bon début de saison en European GT Challenge Sprint. Avec Marcus Paverud, on reste en deuxième position du classement général. Rester au moins sur ce podium est notre objectif premier. C’est largement jouable si on poursuit nos bonnes prestations et que la voiture reste aussi fiable. Le prochain rendez-vous, c’est dans deux semaines à Misono (15 et 16 juillet). Un circuit que Marcus et moi connaissons parfaitement.