Un passif beaucoup trop lourd vu la réplique tournaisienne

"Q uand vous avez les félicitations de Felice Mazzù qui vous dit que votre équipe était bien en place tactiquement, ça veut dire quelque chose". Luigi Nasca, l’entraîneur tournaisien, avait pas mal de raisons de se réjouir même si les gens en voyant le score se diront peut-être que les Sang et or n’ont pas existé: "Avec trois séances dans les jambes et quelques absents – Piéraert, Brouckaert et Calon pour ne citer qu’eux – sans compter les essais, les automatismes ont logiquement disparu à la reprise".

Parmi les tests, on note le retour de Joris N’Diaye qu’on a déjà connu à Tournai à l’époque de Carl Deviaene. Une très bonne pioche mais ça n’engage que nous… "Pas évident pour les joueurs en test de se mettre en évidence dans ce genre de rencontre face à une opposition robuste, ajoute Luigi Nasca. On les reverra lors d’autres matchs."

Solides fondations et quelques surprises

Le groupe tournaisien affichait aussi quelques "surprises". Polain, le nouveau gardien venu de Saint-Symphorien, a pris le relais de Gianquinto durant la rencontre. On pouvait aussi s’étonner de la présence de Clément Deschryver sous la vareuse Sang et Or. Mais le défenseur s’entraîne à Tournai pour garder le rythme en attendant que sa situation se décante du côté des Francs Borains.

"Notre avantage en première période, c’est que la base était déjà là. Dans la logique des choses, on a subi surtout au cours du premier quart d’heure où on s’est montré un peu trop timorés mais on n’a pas fait que de la figuration. Sans nous créer de réelles occasions franches, on a forcé quelques corners. Cet affrontement était l’occasion de huiler la mise en place défensive. J’ai bien aimé également le duo Henry – Sylla devant avec Destrain juste derrière. Ça peut nous valoir de belles choses parce que ce trio apparaît très complémentaire avec des joueurs qui jouent les uns pour les autres", ajoute Grégory Voiturier.

"C’est de bon augure pour la suite. Les joueurs ont pris du plaisir, sont en congé jusqu’au 17 avec un programme individuel à suivre", conclut Luigi Nasca.

Notons pour être complet que les buts carolos ont été inscrits par Morioka, Dabbagh, Marcq et un doublé de Ntelo, l’ex-attaquant du Standard qui avait déjà trouvé le chemin des filets au Tondreau lors du premier match.