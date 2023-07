Trahi par sa mécanique, Baptiste Moulin a été contraint à l'abandon aux 24H de Spa

Malheureusement, la suite fut beaucoup moins joyeuse pour notre régional et son équipage. Le départ donné sous la gouverne de la Safety Car, à cause des conditions climatiques, était une première indication. "On a été de malchance en malchance. Dès le départ, on a pris une pénalité qu’on ne comprend toujours pas. Ensuite, on a eu un problème avec le volant. On n’avait plus de direction assistée. On a tenu de la sorte pendant près de trois heures. Mais cela prenait énormément d’énergie de diriger la voiture à la force des bras. On n’a pas eu d’autres choix que de s’arrêter pour réparer. On a perdu quinze minutes (NDLR: et toute chance de se battre pour un nouveau podium). Ensuite, vers 11 h 30 ce dimanche, alors que j’essayais de me reposer un peu, on m’a appris l’abandon suite à l’explosion de la boîte de vitesses. C’est donc un bilan forcément décevant. Mais on préfère garder le positif avec ces superbes qualifications et le fait que l’on était la voiture la plus rapide de notre catégorie". Mais en endurance, cela ne permet pas toujours de faire la différence. Nous reviendrons plus longuement sur la course de Baptiste Moulin dans notre édition de mardi.