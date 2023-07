Thieulain a été injouable en seconde mi-temps

Une pureté retrouvée dans le jeu

Car effectivement, en championnat, le Wolfpack parvient toujours à retourner la situation. Cette fois, le déclic est apparu à 5-6. À partir de là, les Canaris n’ont plus rien lâché à l’adversaire. "Le plus important, c’était d’atteindre la pause en menant. Là, j’ai rappelé à mes joueurs qu’il ne servait à rien de paniquer. On savait ce qu’on devait faire pour revenir dans le match. On devait juste se montrer plus pur dans notre jeu. D’un coup, tout est devenu plus fluide. On a mieux livré, on a mieux frappé et on a stoppé les balles que l’on devait stopper".

Et quand il joue de la sorte, le Wolpack paraît tout simplement imprenable. Son bilan comptable est juste parfait avec treize victoires en autant de rencontres. Grand favori, Thieulain assume parfaitement son rôle. Seul Kerksken et Maubeuge semblent en mesure de le suivre actuellement.