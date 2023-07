Les livreurs font face au vent et la frappe locale éprouve de grandes difficultés à se mettre en route et Villers en profite pour creuser l’écart à 0-3. Courtois passe alors au fond du jeu, faisant avancer les autres frappeurs d’un poste. Cette nouvelle composition permet à Celles de resserrer le jeu et porte ses fruits puisque les locaux feront 3-3, puis 7-3. Après la pause, ce sont les visiteurs qui tentent de modifier leur batterie, mais Dutrannoit est bien trop esseulé pour stopper l’hémorragie. Lancés, les leaders de la série ne s’arrêtent plus et empochent tous les jeux de la seconde armure.

Wieze – Ollignies 13-1

En déplacement chez un des ténors de la série, les Ollignois ont connu une lutte des plus compliquées. Et pourtant, ils menaient 0-1, avant de s’effondrer et de ne plus accrocher le moindre le jeu ! "Que dire ? Que rien ne tournait, se désolait Olivier Cauchie après la lutte. Wieze a bien joué, sans commettre trop d’erreurs. Nous avons tenté plusieurs permutations, mais rien n’y a fait. Le score et la physionomie du match aurait été différent si nous avions remporté quelques-uns des sept jeux montés à 40 à 2."

Vaudignies – Steenke. 9-13

Menés 1-3, les locaux se rebiffent pour faire 3-3 et 5-3. La première armure est accrochée et le repos est sifflé à 6-7. Les "Verts" feront jeu égal jusqu’à 8-8, avant de connaître une baisse de rythme qui leur sera fatale. Meilleur que leurs hôtes, le cinq de Steenkerque s’est montré plus incisif en devanture. "Nos sentiments sont partagés, expliquait le délégué local. Nous sommes contents d’avoir pris un point, mais il y avait peut-être de la place pour plus. Blicquy et Ollignies ne prennent pas de point, ramener une unité supplémentaire n’aurait donc pas été du luxe."

Blicquy – Herdersem 4-13

Habitués à cochonner leur début de lutte, les locaux prennent tout le monde de court en faisant 3-0 ! Malheureusement pour eux, ce ne sera qu’un feu de paille. La frappe locale s’éteint progressivement et les petits "quinze", tellement importants, leur filent entre les gants. Herdersem revient et la confiance chance de camp. Au final, les "Verts" n’arriveront même pas à sauver le point. "La situation devient critique, analysait Corentin Szlapa. Peut-être n’avons-nous simplement pas le niveau pour la N3. Nous nous sommes bien battus durant le premier acte, avant de laisser filer la lutte. Sans révolte, difficile d’accrocher quoi que ce soit."

Celles – Ollignies 13-6

Obligés de prendre au moins un point après le fiasco de la veille, les "Jaunes" d’Ollignies sont rapidement menés 4-0. Sans s’énerver, ils rectifient le tir à la frappe et profitent des errements locaux pour revenir au score. Sentant le souffle des visiteurs dans leur cou, les Cellois modifient leur composition, comme ils l’avaient fait la veille. La première manche se clôture sur la marque de 7-5. Alors qu’ils sont menés 40-0, les Lessinois prennent le jeu de reprise, avant de devoir céder les deux prochains jeux. À 9-6, un relâchement se fait sentir et les leaders en profitent pour conclure. "Nous aurions pu les ennuyer encore plus, mais nous sommes satisfaits du point", déclarait-on chez les vaincus.