N2: Un point bonus pour Oeudeghien, une bonne unité pour Bassily-Silly

C’est peut-être l’explication au début de lutte compliquée des Verts. Cela a permis à Genappe de prendre les devants jusqu’à 2-4. Mais les visiteurs ne savaient pas encore qu’il s’agissait de leur chant du cygne. "À ce moment-là, on a fait passer Corentin Sergeant au petit milieu. Je suis passé au grand alors que Maxime Defossez a pris le fond. À partir de là, tout a mieux tourné pour nous. C’est un changement que l’on est souvent contraint de faire lors des dernières luttes. Mais ici, il a été plus que payant. On a alors su mieux gérer les conditions climatiques. On a mieux joué entre les lignes et on a commis moins d’erreurs à la livrée. Avant la rencontre, on visait avant tout les 13 jeux. C’est une petite surprise de prendre les trois unités. Cela nous permet de rattraper le point perdu lors du derby contre Bassily".

Avec un bilan de 8-4, le club, qui a accueilli avec succès son tournoi pour jeunes, reste bien accroché dans le Top 4. Il n’est même qu’à deux petites unités de la deuxième place de Hamme-Zogge, à égalité avec Grimminge. "Mais on reste avant tout concentrer sur notre place parmi les quatre premiers. Une fois qu’il sera obtenu, on pourra réfléchir à ce qui peut être pris en plus. Mais on sait que tout peut aller tellement vite en balle pelote. On en a eu la preuve avec nos deux récentes défaites", conclut le capitaine.

Si proche et en même temps si loin

De son côté, Bassily-Silly avait le droit à un déplacement à Aisémont, un membre du ventre mou. Comme c’est le cas depuis le début de saison, les Bleus ont montré beaucoup de courage après un début de lutte compliqué. Menés 7-2 à la pause et après avoir perdu le jeu de reprise, ils ont réussi à enchaîner 5 jeux d’affilée pour obtenir le minimum: le point ! Ils accrochaient encore un petit jeu à 12-8 avant de concéder le dernier. Grâce à cette belle unité, Bassily revient à égalité avec Ninove-Terjoden (12 unités). Grâce à son voisin qui l’a contraint au zéro, nos régionaux se rapprochent à trois points de Genappe, le premier sauvé. Un adversaire qui paraît si proche mais aussi si loin à la fois.