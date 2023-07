La même sanction pour Ogy et Tourpes, respectivement à Kerksken et Maubeuge

Et si Ogy se retrouve actuellement dernier et voit peu à peu Galmaarden se détacher de lui (NDLR: 12 unités pour les Flandriens, deux de moins pour nos régionaux), c’est justement à cause de cela. Depuis l’entame de la saison, les coéquipiers du capitaine Goossens sont capables de gagner des luttes importantes. On pense aux duels contre Mont-Gauthier, à Tourpes et plus récemment contre Isières. Par contre, ils ne parviennent quasiment jamais à arracher l’unité contre les gros de la série quand ils sont battus. Ce n’est même arrivé qu’une seule fois. C’était à Maubeuge le 18 mai déjà (13-6). Mais contre les autres, ce fut nada: 4-13 et 13-4 contre Baasrode, 4-13 et 13-2 contre Kerksken et 2-13 face à Thieulain. C’est là qu’Ogy doit à tout prix changer en cette fin de saison. Mais rien ne sera évident avec des déplacements au Wolfack et chez les Frontaliers de Maubeuge.

Maubeuge, l’équipe en forme

En parlant des Français justement, Damien Famelart, lors du tournoi… d’Ogy, nous avait confié avec toute sa sagesse que les Français seraient certainement l’équipe du second tour. Aurélien Bracke nous l’avait confirmé après le gain du trophée: "On est dans une très bonne passe après un premier tour où on a perdu quelques unités. On espère bien poursuivre de la sorte". On peut dire sans douter que cela a été réalisé ce dimanche. Et c’est malheureusement Tourpes qui en a fait les frais (13-2). Mais au contraire d’Ogy, ce n’est que la deuxième fois que les Leuzois font un total chou blanc. Ce qui explique actuellement sa place dans le Top 8. Place qu’il conserve, même s’il voit Wieze lui repasser devant grâce à l’unité décrochée contre Mont-Gauthier (9-13). Il faudra aussi rester attentif à Acoz qui compte un match de moins.

La lutte pour éviter les play down, et donc assurer de suite son maintien, promet d’être haletante jusqu’au bout.