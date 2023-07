Isières a stoppé l’hémorragie après quatre défaites de rang

Mais les joueurs de Claude Leleux ont eu le bon goût de ne pas retomber dans leurs travers des dernières semaines. "Quand on commençait à perdre deux ou trois jeux de suite, on avait tendance à baisser la tête. On s’en est parlé après Ogy. On a donc tout mis en œuvre pour casser l’élan. À 7-5 à l’armure, on devait rester vigilant. On a pris le jeu d’entrée avant de concéder le 8-6. Mais ensuite, on a bien géré pour conclure à 13-8. Malgré les défaites, l’ambiance était toujours bonne. Mais c’était important de le prouver sur le terrain aussi".

D’autant que les prochaines semaines s’annoncent difficiles pour la Fraternelle. "On va faire face à Baasrode puis accueillir Thieulain et Kerksken. On sait qu’à la maison, cela peut être différent. L’objectif sera toujours le même: accrocher le plus rapidement les six jeux. Si possible avant la pause ! Ensuite, on devra continuer pour titiller au maximum ces grosses armadas. Si on peut créer une surprise, on ne se privera pas", conclut le petit milieu.