Dumortier, c'est du béton: il l'a prouvé à Orroir

Les organisations se suivent et ne se ressemblent pas du côté d’Orroir où la première course de la saison avait accueilli plus de 120 coureurs, la seconde réunissant 80 juniors. Ce samedi, ils n’étaient que 24 à disputer le grand prix Sélection Meubles, une épreuve faisant face à la concurrence de plusieurs kermesses dans les Flandres et du Circuit du Condroz alors que beaucoup de garçons préféraient se préserver pour le championnat de Belgique du chrono par équipe disputé ce dimanche. Le Flandrien Flor Goeminne se sent des fourmis dans les jambes et se dit qu’il y a peut-être un beau coup à jouer face à un peloton diminué mais sa tentative dans le premier tour le pousse à brûler rapidement ses cartouches, ce qui lui vaudra un abandon prématuré. Cyprien Dumortier est le deuxième à tenter sa chance. Dans la deuxième des huit ascensions de l’Enclus, le sociétaire du Wanty Cycling Team se retrouve déjà seul aux commandes de l’épreuve. Le citoyen de La Glanerie se montre sous un grand jour et parvient rapidement à creuser un écart dépassant la minute. Derrière, Arend Vermeersch et Mathis De Waele essaieront bien de partir en contre-attaque mais sans grand-succès. Peu habitué aux honneurs de la victoire, Dumortier mettra un point d’honneur à terminer l’épreuve au sprint alors que son avance lui aurait permis de fumer le cigare dans la dernière ascension. "Je trouvais ça drôle de finir à fond et d’avoir une image de photo-finish mais il est vrai que je n’ai même plus pensé à lever les bras au ciel, commentait le vainqueur du jour, très heureux de sa reprise. Je m’étais déjà classé sixième sur 77 juniors mercredi dans les Flandres et ce premier succès de la saison va me donner confiance avant le chrono de ce dimanche et la course d’Herbeumont programmée mardi. Je ne pensais pas partir si tôt et j’estimais que Florian Delier allait survoler l’épreuve. Je ne vais pas bouder mon plaisir."