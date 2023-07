Déçu de son voyage en Norvège, Cédric Merchez revient quand même avec l'argent européen

Malgré tout, le série A reconnaissait qu’il n’était pas dans les meilleures conditions pour performer. "Je rencontre des soucis d’ordre privé. À cause de cela, je n’ai pas su me préparer de manière idéale. Par exemple, mes raquettes n’étaient pas préparées à l’avance comme j’en ai l’habitude. Mentalement, je n’y étais pas vraiment. J’ai toujours eu l’impression d’être un peu en retard. Je n’ai commencé à bien jouer qu’après mon élimination…"

Bientôt au Luxembourg

Et c’est son coéquipier allemand, Maurice Mann (45-49 ans), qui en a profité lors des doubles. "On s’est hissé jusqu’en finale. Tant qu’on jouait des opposants du niveau de mon coéquipier, cela allait. On a chaque fois gagné 3-0. Mais en finale, on a trop senti la différence de niveau. J’ai parfois eu l’impression de jouer à deux contre un. Dans ces conditions, on n’a pas pu rivaliser longtemps… Il y a de la déception. Mais en même temps de la satisfaction car c’est le meilleur résultat que je pouvais espérer avec ce coéquipier. Lui était très heureux d’aller en finale et de prendre une première médaille européenne. Mais de mon côté, je me dis que je dois arrêter de dire oui à tout le monde et de jouer au bon samaritain. Car là, j’ai senti que c’était impossible de gagner…" Le Tournaisien aura un an pour réfléchir. Son prochain rendez-vous international étant les Championnats du monde vétérans à Rome en 2024. Avant cela, il se concentrera sur l’intégration dans son nouveau club, Echternach au Luxembourg. "Cela devenait compliqué pour moi en Belgique. À 44 ans, les clubs de Super Division ne voulaient plus spécialement me faire confiance. Et en N1, il s’est passé des choses que je ne peux pas accepter… J’ai donc eu cette opportunité de rejoindre le Luxembourg. Comme c’est proche de la frontière allemande, je ferai la route à chaque fois. Je dois encore voir à quel niveau exact je vais jouer. Car il y a deux Nationale 1. Logiquement, le président m’a dit qu’on monterait dans la plus forte. Là, c’est du très haut niveau. Qu’avec que des séries A. Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure. Vu mon classement en Belgique, j’arrive comme meilleur joueur du Royaume. Juste devant Philippe Saive".