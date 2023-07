Face aux joueurs de Pro League, les Tournaisiens ont offert une bonne réplique en première mi-temps. Organisés, ils ont su contenir les assauts locaux. C’est en toute fin de mi-temps qu’ils ont craqué. Morioka reprenant une frappe déviée pour tromper le portier du RFCT.

En seconde mi-temps, Luigi Nasca et son groupe ont fait tourner le groupe et ont réalisé quelques essais. Assez logiquement, les amateurs ont fini par craquer face aux assauts de joueurs bien plus avancés dans leur préparation. Les quatre autres buts ont été inscrits par Ntelo (2), Dabbagh et Marcq.

Après cette première mise en jambe, les Tournaisiens vont encore souffler un peu. Ils reprendront sérieusement la préparation à la mi-juillet afin d’appréhender au mieux leur première aventure en D2 ACFF.

Charleroi première mi-temps: Patron ; Knezevic, Ozornwafor, Andreou ; Van cleemput, Heymans, Ilaimaharitra, Morioka, Monticelli ; Stulic, Badji. Charleroi deuxième mi-temps: Patron ; Bager, Marcq, Bessile ; Rogelj, Zorgane, Lutte, Wasinski, Mbenza ; Ntelo, Dabbagh.

Le groupe tournaisien: Parent, Polain, Gianquinto, Dassonville, Thambwe, Deschryver, Zanzan, Destrain, Sylla, Henry, Van Wynsberghe, Kaba, Holuigue, Strobbe, Ndiaye, Tandjigora, Ngoy, Dubois.