Qui aux côtés de Jérôme Altruy dans notre onze de la saison en P3A?

Qui compose le onze ? Pour le poste de gardien, Guillaume Messian, renseigné comme arrière en avant-saison, a marqué les esprits en prenant plus souvent qu’à son tour le relais de Matthieu Para dans les buts. Pas simple vu le statut de lanterne rouge de Hérinnes ! Son courage et son abnégation ont été souvent soulignés. Devant lui, la croix et la bannière pour trouver des défenseurs dans un top qui fait trop souvent la part belle aux offensifs. On a malgré tout pointé Guillaume Flamant d’Havinnes. On lui associe Melvyn Hendoux d’Esplechin et Nathan Quique de Mouscron, deux éléments polyvalents qu’on peut mettre à toutes les sauces. Et puis, on avait envie d’avoir la présence de joueurs issus de deux des trois clubs promus en P2. Ellezelles est le dernier montant et est représenté par son médian Édouard Dewulf et son avant Maxence Neukermans, qui accompagne Jérôme Altruy de Rongy dans la ligne offensive. Dans l’entrejeu, Antoine Marghem de Bléharies a été excellent tout au long de la saison. Loris Tevel de Thumaide reste une certitude, comme Kenny Chotin de Béclers et Lorin Thulier d’Escanaffles.