Les Isiérois ont besoin de se rassurer face à Galmaarden

Ce dimanche, à la maison, il serait de bon ton que les Isiérois ne relancent pas Galmaarden après l’avoir fait avec ses voisins de Tourpes et d’Ogy ces quinze derniers jours. Les Canaris flandriens occupent la dixième position mais sortent d’une brillante victoire face à Baasrode, alors troisième de la classe. Une lutte à double tranchant: soit Isières tremblera s’il n’assume pas devant ses supporters, soit il se rassurera en distançant quasi définitivement son adversaire.

Le résultat des Isiérois sera en tous les cas suivi de près par Ogy, dernier, et Tourpes, septième, Galmaarden étant un concurrent direct de bas de tableau. Les Ogyciens tenteront d’éviter un déplacement sans le moindre bénéfice mais ce sera compliqué à Kerksken, dauphin de Thieulain. Quant à Tourpes, c’est Maubeuge, le récent vainqueur du tournoi d’Ogy et du Maistriau en battant à chaque fois Thieulain, qui sera à l’ordre du jour. Une lutte à l’extérieur à l’issue de laquelle les Bleus aimeraient ramener le point.

Pour en finir avec la N1, Thieulain devra se méfier de la venue de Baasrode, adversaire qui doit effacer la défaite surprise concédée à Galmaarden une semaine plus tôt.

Bon souvenir à Bassilly

Un étage plus bas, après un week-end de repos, on va revoir Œudeghien en action. Et les équipiers du capitaine Éric Bremeels ont deux défaites à gommer, à Hamme et à Bassilly-Silly. C’est chez eux qu’ils devront le faire, contre Genappe, un adversaire capable de tout et classé deux places derrière. Pour Œudeghien, le but est simple: renouer avec le succès pour revenir dans le Top 4, Kastel, situé juste devant lui, devant se farcir Sirault, le leader. De son côté, Bassilly sera à la recherche d’une troisième victoire cette saison. La première était arrivée face à Aisémont, équipe chez qui les promus se rendent justement ce dimanche. Bis repetita pour Florian Tricart, annoncé sur le départ à Sirault, et ses comparses ?

En N3A, week-end particulier entre luttes avancées et replacées. Ainsi, samedi, Celles recevra Villers 2000 alors que Vaudignies accueillera Steenkerque et que Blicquy en fera de même avec Herdersem. Ollignies se rendra à Wieze. Du dimanche, les Olligniens iront rendre visite à Celles.