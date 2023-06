Les deux premières journées des championnats provinciaux sont connues

Le CPH a fait connaître les deux premières journées du prochain championnat. En P1, on notera un derby d’entrée de jeu, dès le 20 août, Molenbaix accueillant le promu Néchin. En 2A, arrêtons-nous sur le programme des montants: le Stade Mouscronnois recevra Enghien, Harchies-Bernissart en fera de même avec Estaimbourg, Esplechin avec Acren B et Ellezelles ira à Templeuve. Lors de la seconde journée du 27 août, retenons déjà les gros duels Anvaing-Isières, Estaimbourg-Ere et Obigies-Luingne !