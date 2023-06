Le club du TC Mouscron a fait de son terrain numéro 5 le court Eddy Viaene

Mais le club mouscronnois a aussi tenu à rendre un magnifique hommage à celui qui est décrit par tous comme un homme joyeux, souriant, positif, apprécié de tous, si agréable à côtoyer et continuellement attentionné. "C’est très simple: Eddy avait un mot gentil pour chacun !" Une grande gueule, diront certains, mais un immense cœur. Au TC, on a souhaité s’en rappeler en renommant le terrain numéro 5 de la rue des Olympiades le court Eddy Viaene. Le week-end passé, t-shirt floqué avec la photo de ce dernier sur les épaules, ses amis s’y sont retrouvés non sans émotion.