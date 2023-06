Jérôme Altruy élu meilleur joueur de P3A: "Un exemple à suivre"

"Combien de rencontres n’a-t-il pas débloqué ?"

Jérôme Altruy a tout simplement excellé ! Il suffit de zieuter le total que l’attaquant de Rongy a obtenu à l’issue des trente journées de championnat de P3A pour s’en rendre compte. La soixantaine d’unités obtenues: c’est énorme ! L’offensif des Diables Rouges mérite pleinement de se voir attribuer le titre de meilleur joueur de la série cette saison. Si Antonin Marghem de Bléharies a fait mine de s’accrocher, n’accumulant qu’un retard de neuf unités, le trou est bien profond par rapport au troisième classé, le très bon Maxence Neukermans d’Ellezelles, lauréat de notre top des coaches douze mois plus tôt, qui est à 21 longueurs !

C’est donc dire si Jérôme Altruy a fait preuve d’une régularité affinée, ce qui n’est jamais évident pour un joueur offensif emprunt aux doutes lorsque la finition n’est pas toujours au rendez-vous.

Des prestations individuelles de qualité au service d’un collectif rongycien qui a eu très chaud à la fin d’une campagne compliquée avec un sauvetage acquis lors de la trentième et dernière journée. Un ultime succès remporté face à Ere B avec un triplé signé… Jérôme Altruy qui a permis de laisser à Havinnes le siège du troisième descendant en P4 ! Au stade Louis Gavelle, on sait ce que l’on doit au goleador de 36 ans. "Oh oui, on le sait ! Jérôme, c’est notre sauveur d’une saison très difficile, s’exclame le dirigeant Maxime Schotte. Combien de fois notre attaquant n’a-t-il pas débloqué en notre faveur des matches importants en vue du maintien ?"

"Jérôme sait bien ce dont il est capable de faire…"

Clairement, les Diables Rouges doivent une fière chandelle à un joueur qui sait faire parler son expérience afin de faire trembler les filets et être décisif. Celui qui a entre autres porté les couleurs de Bléharies, du Pays Blanc, de Molenbaix et Dottignies a planté 22 roses, seuls Tony Dubois d’Esplechin et Benjamin Flamant d’Ellezelles avec, respectivement 29 et 24 buts ayant fait mieux. "Ce sens du but est sa qualité première ! Et puis, il a ce côté très sûr de lui sur le terrain, note son coéquipier Thibault Brasseur. Jérôme sait bien ce qu’il est capable de faire, ce qui lui permet d’être régulier, dans ces prises de balle par exemple. Il ne doute jamais, ce qui est aussi une force pour les pénos."

Jérôme est aussi plus qu’un renard des surfaces qui attend son heure. "Il travaille pour le bien de l’équipe, complète Thibault. Il a une solide protection de balle ainsi qu’un crochet court très efficace. Il a clairement été un homme providentiel cette saison pour Rongy. On s’est beaucoup reposé sur lui et il nous l’a toujours rendu sur le terrain. Il parle et guide énormément."

"Il est toujours là pour conseiller et encourager"

Maxime Schotte confirme cet aspect de la personnalité de Jérôme: "Sur le terrain, c’est un joueur fantastique, c’est certain ! Mais dans le vestiaire, il l’est tout autant car il est positif et toujours motivé. En dehors de la pelouse, ça reste une personne entière, hyper sympathique qui ne juge personne. Il est aimé de tous ! Mais, à mes yeux, sa plus grande qualité, c’est cette façon qu’il a d’inspirer les plus jeunes. C’est un vrai exemple à suivre ! Il est toujours à leur donner des conseils, à les encourager."

Une attitude qui plaît beaucoup ! "Jérôme est très positif sur le terrain et il veut toujours tirer l’ensemble du groupe vers le haut, précise, à son tour, Arnaud Guilbaut. On voit qu’il a joué à un plus haut niveau. Devant le but, il a des facilités incroyables de par sa technique et son sang-froid. Et puis, il a cette façon de donner pas mal de conseil aux plus jeunes. Il a également son apport en dehors du terrain. Il participe aux festivités du club et apporte sa bonne humeur à la buvette. C’est évidemment dommage que Rongy ne puisse le garder mais c’est compréhensif que des clubs de divisions supérieures se soient manifestés. Il laissera un très bon souvenir au club, comme un peu partout où il est passé."

"Humainement, c’est une très chouette personne !"

C’est Wiers qui va profiter de toutes les qualités de Jérôme Altruy lors de la saison prochaine. Retour en P2 pour celui qui ne lâche pas son côté compétiteur. "Ce qui l’a mené parfois à se prendre la tête au cours de la saison vu les performances de l’équipe qui n’étaient pas du tout à la hauteur, explique Thibault Brasseur. Malgré les frustrations, il a néanmoins toujours tiré notre groupe vers le haut. Humainement, Jérôme est quelqu’un de très simple, qui sait prendre la vie comme elle vient, qui n’hésite pas à participer activement à la bonne ambiance du collectif. Une excellente rencontre que j’ai pu faire, autant humainement que sportivement."