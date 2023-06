Bilan des transferts en P3A: la palme pour l’Union et Biévène

US Thumaide

Entraîneur: Philippe Labie (5e saison).

Arrivées: Guillaume Martens (Péruwelz), Johan Deneubourg et Louis Soyez (Belœil), Nathan Dony (Tournai), Thomas Gorez (Lens), Kevin Kola (Wiers), Florian Decruyenaere (Pays Blanc), Corentin Verset (reprise).

Départs: Lucas Bénîtez (Snef), Loris Tevel (Anvaing), Loïc Wattecamps (P3 Péruwelz).

RUS Tournai

Entraîneur: Jean-Marie Sainthuile (1re saison)

Arrivées: Thomas Delbecq (ASC Havinnes), Romain Sainthuile (RFC Wiers), Julien Deknudt (Pays vert), Maxime Lemant (FC Béclers), Rodrigane Manteau (Union Tournai), Lucas Weytsman (RFC Wiers), Modibo Koumare (Reprise), Amine Belhanafi (Tourcoing), Marius Delille (Pays Vert), Romain Laus (ASC Havinnes), Adama Sidibé (La Louvière Centre), Erwin Dubart (Union Tournai), Dylan Peremans (RFC Wiers), Miguel De Wagter (Leuze-Lignette), Isif Bakayoko (RFC Wiers), Abdelaman Khalid (Havré), Thomas Baert (Tourcoing), Aboubakar Drame (reprise), Théo Manteau (Kain), Aeladdine Smaili (Tourcoing), Jérome Vanderelst (Isières), Jimmy Cabron.

Départs: presque tout l’effectif a quitté le club à l’exception de Benjamin Delbecq et Corrado Longlez.

RFC Tournai B

Entraîneur: Thomas Vandecasteele (1re saison)

Arrivées: Vincent Van Veen (Ere) mais aussi de nombreux joueurs issus du noyau U19. Des renforts devraient être finalisés dans les prochains jours.

Départs: Chris Duprez (Escanaffles) mais plusieurs autres joueurs n’ont pas été reconduits.

RCS Escanaffles

Entraîneur: Julien Lecomte (1re saison), assisté par Laurent Debeurne (3e saison) et Cédric Leyden (2e saison).

Arrivées: Tiachadine Nessradine (Portugais de Roubaix-Tourcoing), Mikael Facon (Herseaux), Benjamin et Mathias Debeurne (Estaimbourg), Mathias Dormont (Havinnes), Yanis Djeffal (Mouscron), Alexis Vandevelde (Templeuve), Lamine Cisse (Oignies), Chris Duprez (FC Tournai B).

Départ: Arnaud Hempte (Néchin).

FC Bléharies

Entraîneur: Frédéric Remson (1re saison).

Arrivées: Clément Drouillon (retour après un passage par Havinnes), Florian Remson (retour après une saison à Ere), Florian Locqueneux (Hollain), Julien Scorniciel (Havinnes), Henri Cambier (P4).

Départs: Tristan Delacroix (Templeuve), Thomas Boutiaux (Ere), Louis Voiturier (?), Christopher Turpin, Frederic Ponteville, Joseph Bruggeman (arrêts).

Association Montkainoise

Entraîneur: Patrice Leleu (6e saison).

Arrivées: Jeremy Marliere (Obigies), Omar Rawagh (reprise), Ayoub Essoufi (Velaines), Nicolas Lefebvre (reprise), Nicolas Hellin (St-Jean).

Départs: Mathias Lepez (St-Jean), Luis Subero (Kluisbergen), Louis Carette (Templeuve).

CS Taintignies

Entraîneur: Sandy Lechantre (2e saison).

Arrivées: Anthony Allard (Saint-Jean), Ariel Bayonne (Esplechin), Jordan Menet (reprise, ex-Péruwelz), Erwin Dorchies (Pays-Blanc B), Florentin Delbecque (Wez-Guignies), François Carels (Velaines), Guillaume Delrue (Rumes), Nathan Bricman (Esplechin), Quentin Levivier (France), Quentin Pottiez (Hérinnes), Romain Beugnies (reprise, ex-Esplechin).

Départs: Loïc Fromage (Templeuve B), Dylan Dubois (Barry), Jeremy Hapiot (C.S. Taintignies B), Christopher Duyck (Rongy A), Igor Jacquet (arrêt).

CS Pays Vert Ostiches-Ath B

Entraîneur: Dimitri Van Nieuwenhove (3e saison) avec JéRémie Yannart (2e saison).

Arrivées: François Dubois (CSPVOA D3), Kylian Dubois (Ellezelles), Arnaud Frebutte (Isières), Anthony Mary (Isières), Aaron Carion (U19), Antoine Parein (U19), Émilien Massy (U19), Leon Dupont (U19).

Départs: Jordan Baré (Esplechin), Hugo Cicigoi (Vaudignies), Lucas De Cnop (Enghien), Theo Peltier (Isières), Valentino Tassi (Isières).

RAS Risquons-Tout

Entraîneur: Anthony Lefèvre (11e saison) assisté par Steve Herssens (2e saison).

Arrivées: Yvan Delcroix (Escanaffles), Mathieu Blondel (Bellegem), Walid El Hedad (Ere), Christopher Vinquier (Aalbeke), Léo Sadaune (Herseaux), Aurélien Delcourt (Luingne), Théo Vandewalle (Tourcoing).

Départs: Frédéric Fleurman et Rodrigue Lopes prennent leur retraite.

FC Béclers

Philippe Breyne (6e saison)

Arrivées: Valentin Dangremont et Thibaut Castel (Ere). Le noyau est complété par les joueurs qui militaient l’an passé en P4.

Départs: Bryan Velghe (Anvaing) et Maxime Degouys (arrêt), Romain Baroux (?), Jean-Baptitste Tetelain (arrêt).

Excelsior Biévène

Entraîneur: Alain Sterckx (2e saison) et Fabian Delplace (1re saison).

Arrivées: Jordi Baele (REAL), Antonino Barbarotta (Thulin via Belœil), Arthur Castillo (Ixelles via Pays Vert), Joffrey Delperdange (Chièvres), Noahm Demierbe (Anvaing), Wilfied Dje Bi Dje (Chièvres), Moussa Dia (Pays Vert via Auderghem), Abdallah Houmado (Halle Pepingen), Prince Kubwimana (REAL), Alessio Ingannamorte (Tubize via Auderghem), Quentin Joly (Lens), Giulyan Marouni (Rebecq), Hugo Meganck (REAL), Antoine Provins (Isières), Boris Risselin (Meslin GM via REAL), Michaël Rouart (Rhodienne), Lorenzo Solari (Vacresse), Kalifa Talki (Lens), Yoni Van Coppenolle (REAL), Nathan Van Loo (REAL), Natan Vangu (Avenir Lembeek via Rebecq).

Départs: Vincent Palmieri, Denis Luchtens, Clément Van der Stichelen, Matteo Bertolutti (Meslin), Wim Vranckx, Jeremie Harmegnies et Dario Segala (Enghien), Esteban Burgue et Anton Theves (Ellezelles), Logan Van Doren (Saintes), Corentin Delcourt (Ere), Diego Carretero, Maxime Dewaele, Matteo Mercier (?), Julien Debruxelles (Patro Lensois)

RFC Luingne B

Entraîneur: Thomas Lamlin (2e saison)

Arrivées: Gabriel Duthilleul (retour après un an aux États-Unis), Enguerran Leman (sans club), Simon Vandervelden (Montkainoise), Jérôme Landsheere (retour d’Helchin), Ryan Moerman (noyau A). Cinq joueurs U19 et un U17 rejoignent également le groupe.

Départ: Corentin Vroman (Stade Mouscronnois)

AC Estaimbourg B

Entraîneur: Steve Roussel (12e saison).

Arrivées: Kenny Batteur (Entente Velaines-Enclus), Thomas Blaton (RAS Pays Blanc B), Corentin Bury (Réserves AC Estaimbourg), Anthony Dewaegheneire (FC Esplechin), Benoît Fourez (RCS Escanaffles A), Simon Heggermont (Réserves AC Estaimbourg).

Départs: Rafaël De Vos (AC Estaimbourg A), Mathias Delloye (AC Estaimbourg A), Evan Hellin (arrêt), Diego Soyez (arrêt), Rémi Stiévenart (arrêt), Bastien van den Bosch (réserves), Julien Vauchel (retraite).

FC Péruwelz B

Entraîneur: Edwin Malice (2e saison).

Arrivées: Tom Piron, Hichem Akherraz (Belœil), Guillaume Foucart (Béclers), Corentin Leroy (Havinnes), Alexis Baudouin (Rongy), Evan Lionaise (retour Kain), Loic Wattecamps (Thumaide), Michael Gallego (jeunes PFC), Nathan Delcourte, Nolan Knockaert, Mathias Vandenbusche, Mathias Devaux, Enzo Fostroy (U19 PFC).

Départs: Zacharie Aline, Tiziano Cara (France), Florent Dubois, Kylian Vanhoutte (P1) Decobecq (Wiers), Jerome Debruxelles (Meslin), Kilyan Decorné (?), Djemis Ndudi Ngoma, Ismael Prince Mohamed (?), Bryan Warquesse (armée), Mathis Plaet (Hyon), Carmelo Giudice (Harchies), Bocquillon, Deplus, Da Rocha, Lecocq (?).

Entente Velaines-Enclus

Entraîneur: Patrick Billiet (6e saison).

Arrivées: Max Reignier (Havinnes), Antonin Hennebo, Theo Schneider, Corentin Fourez et Andy Meurisse (Esplechin), Thomas Manteau (Montkainoise), Joris Vyllin (Ellezelles), Yanis Van Rillaert et Hamza Aomar (P4).

Départs: Maroine Matmati (?), Ayoube Essoufi (?), Francois Carels (Taintignies), Lucas Gobert (Obigies), Lloyd Deplechin, Giovanni Salcicca, Esteban Parades, Kevin Moerman (Havinnes), Hadrien De Cat (Ere).

DR Rongy

Entraîneur: Philippe Motte (2e saison) assisté par Nicolas La Ganga.

Arrivées: Adrien Ruitenbeek (reprise), Guillaume Clerfayt, Maël Dubois et Jeffrey Anciaux (Anvaing), Christophe Duyck (Taintignies), Kylian Walrant (Hensies), Antoine Dumonchaux (Escanaffles) plus l’intégration de Louis Debliquy, Maximilien Frédéric, Geoffrey Lancelin, Axel Crommelinck, Damien Dewaele, Benjamin Lorthioir, Arnaud Guilbaut, Kevin Blocqueau, Eloi Famelart, Baptiste Hennebert, Jimmy Lobrie, Alexandre Beaumont (P4 et U19).

Départs: Jérôme Altruy (Wiers), Antoine Fourmy (Bruyelle), Kevin Lacante (Bruyelle), Randy Renard (Bruyelle), Guillaume Mercier (Bruyelle), Alexis Bauduin (Péruwelz), Romain D’Hernoncourt et Jonathan Hairy (arrêts) et plusieurs joueurs qui n’ont pas annoncé leur destination: Jeremy Nowak, Emmanuel Maubrun, Kevin Mercier, Alexandre Poivre.