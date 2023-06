Bilan des transferts en P2A: quels clubs auront visé juste ?

AC Anvaing

Entraîneur: Michaël Browaeys (cinquième saison).

Départs: Timothy Dendauw (Isières), Erwan Coppin (stand-by), Arnaud Descamps (arrêt), Hugo Mikus (Real B).

Arrivées: Valentin et Théo Fontaine (Solre sur Sambre), Aloys Renard (Leuze-Lignette), Bryan Velghe (Béclers), Éric Desmedt (Ere), Jonas Mercier et Maxime Van Weehaege (Maarkedal), Jules Noullez (retour Pays Vert), Kyllian Marquebreucq (Flobecq), Loris Tevel (Thumaide).

FC Ellezelles

Entraîneur: Yves Moreau (sixième saison).

Départs: Jérôme Defrançois et Brandon Rousseau (arrêt), Zakaria Bermejo (Flobecq), Joris Vilain (Velaines), Lamjed Abiloft (?), Damien Vantrimpont (Réserves Ellezelles), Alexis Thieffry (?), Steven Visée (intègre le staff).

Arrivées: Maxime Marlier (Meslin), Darren Joye (Réal B), Jean-Baptiste Mauroit (Flobecq), Grégory Lauwereyns (reprise), Anton Theves et Esteban Burgue (Biévène), Julian Moreau (Isières), Julien Görtz (Real B).

FC Enghiennois

Entraîneur: Matthew Verhaeren (première saison).

Départ: Julien Delbecq (arrêt pour raisons familiales à confirmer).

Arrivées: Wim Vrancx, Dario Segala et Jérémie Harmegnies (Biévène), Diégo Pereira (Rebecq).

FC Esplechin

Entraîneur: Anthony Szulda (première saison).

Départs: Donovan Mestach (Templeuve), Matéo Hernandez et Romain Pollet (Pays Blanc B), Thomas Pitot et Mickaël Loin (arrêt), Melvin Hendoux et Jérôme Soudan (Ruien), Anthonin Hennebo, Matthew Lysen, Andy Meurisse, Thomas Manteau, Théo Schneider, Corentin Fourez et Jérôme Craeye (Velaines), Brian Cuignet, Émilien Moutoy, Ariel Bayonne et Nathan Bricman (?), Anthony Comblez, Julien Bausier et Tony Dubois (Saint-Jean), Anthony Dewaegenaire (Flobecq).

Arrivées: Jordan Barez (Pays Vert), Sébastien Dauchy (France), Jason Jeance, Abdel Belhamiti, Sofiane Bouzouagh et Mathias Szulda (Lille), Anthony Brandazzi (Chereng), Samir Chiti, Mathys Coque et Stefan Maciag (Tourcoing), Kevin Bebati (Comines France), Jérémy Demeu (Oignies), Maxime Vasconcelos et Rabah Djegham (Ploegsteert), Richard Triquet (Bellegem), Samir Gacem (Moen), Amaury Van Stracelle (Stella Lys), Saïd Meziani (Halluin), Hanson Tabarez (Stade Mouscronnois), Frédéric Planque (Brunehaut mini-foot).

AC Estaimbourg

Entraîneur: Corentin Douterlungne (troisième saison).

Départs: Jeffrey Delberghe (Pays Blanc B), Antoine Graulich et Christophe Desmazières (arrêt).

Arrivées: Raphaël Devos et Mathias Delloye (P3), Corentin Senesael et Bryan Karangwa (Ere), Maïky Delval (Néchin), Anthony Azzevedo (Portugais de Roubaix)

FC Etoiles Ere

Entraîneur: Julien Collie (troisième saison).

Départs: Corentin Senesael et Bryan Karangwa (Estaimbourg), Thomas Spreux, Édouard Minet et Guillaume Theunis (Obigies), Éric Desmedt (Anvaing), Alexandre Remson (Pays Blanc), Walid El Hedad (Risquons-Tout), Lucas Fidalgo (Néchin), Salif Bangoura (?).

Arrivées: Thomas Delcourt (Biévène), Dino Descamps (Havinnes), Adrien Descamps (France), Simon Turcan, Aurélien Delhuvenne, Biagio Palmieri et Dylan Fiévet (Dottignies), Jérémy Liévin, Axel Simo et Florian Carbonnelle (Pays Blanc), Hadrien De Cat (Velaines), Thomas Bouttiaux (Bléharies), Florent Petit (Brunehaut).

FC Harchies-Bernissart

Entraîneur: Jean-Charles Fabrel (quatrième saison).

Départs: Édouard Latour et Moulay Mokhtari (arrêt), Christopher Wattiez (Wiers), Alexandre Deldalle (Péruwelz).

Arrivées: Junior Bocquet (Ellezelles), Erwan Delcampe (Havinnes), Joris Urbain (Kluisbergen), Enzo Gillet (Thumaide), Reda Harhaz (retour Quiévrain), Gianni Gallo (Hensies), Aboubacar Diallo (Chièvres), Carmelo Giudice (retour Péruwelz), Ibou Baldé (Lens).

RUS Herseautoise

Entraîneur: Julien Deconinck (troisième saison).

Départs: Jason Boyard et Necati Herek (arrêt), Dorian Harduin (Luingne), Lakdar Trifi (Moen), Léo Sadaune (Risquons-Tout).

Arrivées: Édouard Voiturier (Templeuve), Thomas Lefrançois et Alexis Furlan (Lambersart), Manuel Faria (Villeneuve d’Ascq), Jordan Deconinck (Union Tournai), Rayan Simonovski (Hem), Cyrille Delbroeck (reprise), Jonathan Debaere (Bellegem).

JS Isières

Entraîneur: Johan Devos (cinquième saison).

Départs: David Van Nieuwenhove (Hensies), Louis Steelandt (Péruwelz), Jean-Baptiste Yakassongo (Stade Mouscronnois), Julian Moreau (Ellezelles), Loïc Dernoncourt (P3 Isières), Bradley Laurent (Meslin), Clément Gravet (Chièvres).

Arrivées: Maxime Vandendooren (Péruwelz), Alexis Duhamel (Vaudignies), Sullivan Bachely (Obigies), Jérémy Bourgeois (Ophain), Maxime Govaerts (Lens), Lorenz Rivière (Real B), Yorick Bureau (Tertre Hautrage), Timothy Dendauw (Anvaing).

RFC Luingnois

Entraîneur: Giovanni Seynhaeve (septième saison).

Départs: Morgan Lefebvre (Stade Mouscronnois), Aurélien Delcourt (Risquons-Tout), Darryl Wouansi (Gand), Théophile Bulteel (Molenbaix), Thibaut Verghote (Bissegem), Rayan Moerman (P3 Luingne).

Arrivées: Xavier Berthe (Péruwelz), Matéo Lecrenier et Nolan Lefebvre (Aalbeke), Dorian Harduin (Herseaux), Jessy Lebsir (Deerlijk), Mathias Lobo (Croix).

ASSA Obigies

Entraîneur: Fabien Delbeeke (quatrième saison).

Départs: Sullivan Bachely (Isières), Jérémy Marlière (Montkainoise), Arnold Bonnemaison, Steven Grammens et Logan Arlon (arrêt), Arthur Platevoet, Clément Vandenhove et Théo Marlier (P4 Obigies).

Arrivées: Thomas Spreux, Édouard Minet et Guillaume Theunis (Ere), Corentin Huin (Kluisbergen), Aland Motte (Union Tournai), Louis Bonnet et Baptiste Denis (Havinnes), Lucas Gobert (Velaines), Romain Detimmerman (Templeuve), Maxence Plumes (Péruwelz), Jarod Pretmont (U19).

RAS Pays Blanc Antoinien B

Entraîneur: Leandre Depraetere (première saison complète).

Départs: Bachir Metrouch (Néchin), Erwin Dorchies (Béclers).

Arrivées: Louis Berte (Havinnes), Alan George (Molenbaix), Jeffrey Delberghe (Estaimbourg), Yacine Hamlaoui (Union Tournai), Matéo Hernandez et Romain Pollet (Esplechin), Mathéo Devillers, Antoine Moulin, Jonathan Vivier et Tony Filmotte (P1 Pays Blanc), Cyprien Godart (Brunehaut).

Royale Entente Acren-Lessines B

Entraîneur: Ronny Roelen (première saison complète).

Départs: Lorenz Rivière (Isières), Julien Görtz (Ellezelles), Guillaume Biévez (Pays Vert), Darren Joye (Ellezelles), Prince Kubwimana, Hugo Megank, Quentin Joly et Jordy Baele (Biévène), Maxime Baelongandi, Walid Kharbouche, Hicham Hajaje et Arno Elgelbeen (?), Nathan Rizzo (Galmaarden).

Arrivées: Thomas Van Hamme, Loris Staquet, Jérémy Peduzzi, Bradley Van Hirtum et Florian Delvaux (Rebecq), Antoine Fontaine (Meslin), Antonin Rogé (Auderghem), Ismaël Ouchem (Frasnes mini-foot), Hugo Mikus (Anvaing), Gwenan Gaugier et Emerick Knockaert (Espoirs Real) ainsi que 7 U19: Jason Fasciaux, Mathys Carlier, Badis Ouanane, Nathan Borremans, Matthéo Danzo, Nathan Leroy et Esteban Meynaert.

Stade Mouscronnois

Entraîneur: Julian Depoorter (deuxième saison).

Départs: Hantson Tavarez (Esplechin), Fabio Palermo (Dottignies), Yannis Djefal (arrêt).

Arrivées: Matthéo Charlo (retour Excel Mouscron jeunes), Owen Decaluwé (Péruwelz), Morgan Lefebvre (Luingne), Bryan Genêt (France), Cotentin Kocur (Westhoek), Melvin Seignez (Havinnes), Corentin Vroman (Luingne), Jean-Baptiste Yakassongo (Isières).

RSC Templeuve

Entraîneur: Jean-Dominique Vessié (neuvième saison).

Départs: Alexandre Deneyer (Molenbaix), Romain Detimmerman (Obigies), Alexis Vandevelde (Escanaffles), Édouard Voiturier (Herseaux), Guillaume Planckaert (arrêt), Tom Dellettre (Meslin).

Arrivées: Thomas Gryson (Ascq), Louis Carette (Montkainoise), Donovan Mestach (Esplechin), Giovanni Di Fato (Tertre Hautrage), Tristan Delacroix (Bléharies), Josselyn Decarpentrie (Tournai B), Jean-Philippe Mbuy (Havinnes), Corentin Pollet (retour Union Tournai).

RFC Wiers

Entraîneur: Bryan Losterman (première saison complète).

Départs: Dylan Peremans, Romain Sainthuile et Isif Bakayoko (Union Tournai), Kevin Colla (Thumaide), Tom Piron (Péruwelz P3), Maxime Dubruille (Péruwelz réserces), Elias Fougnies, Thomas Depretz et Pierre Leroy (?).

Arrivées: Gaspard Williame (Brunehaut), Valentin Hostens, Timéo Mincio, Aaron Decobecq et Valéry Saval (Péruwelz), Gérald Beugnies (reprise), Jérôme Altruy (Rongy), Saïd El Majoubhi (France).