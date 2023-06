Bilan des transferts en P1: il y a matière à jouer le haut de tableau pour Molenbaix, Péruwelz et le Pays Blanc

Belœil parti vers la D3 ACFF, la voie est libre pour les prétendants à la montée en nationale ! En août prochain, qui jouera le haut de tableau ? Au regard de leur recrutement, aussi bien Molenbaix que Péruwelz et le Pays Blanc ont les armes pour le faire, c’est une certitude. On vous laisse apprécier les arrivées actées par Fred Debaisieux, Jonathan Krys et Romain Delaby. Quant à Néchin, la découverte de l’élite provinciale ne sera pas évidente bien sûr, mais il y a clairement matière à faire chez un promu confié aux mans de Philippe Descrhyver qui n’aura qu’une envie: se maintenir.