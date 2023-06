Bilan des transferts en D2 et D3A ACFF: Belœil a dû revoir complètement sa copie

On a fait le tour des quatre clubs de Wallonie picarde qui presteront, la saison prochaine, en divisions nationales. Voici tous les transferts entrants et sortants du RFC Tournai et de la Royale Entente Acren-Lessines en D2 ACFF, ainsi que du Pays Vert Ostiches-Ath et de la RUS Belœil en D3A. C’est pour cette dernière que le listing est le plus long ! Il a fallu recomposer un noyau complet suite aux remous qui ont agité le club juste après le gain du titre de P1. Une intersaison peu tranquille pour l’Union, contrairement à un Tournai, par exemple, qui joue la carte de la continuité cette année. Une excellente chose !