Qui aux côtés de Mickaël Mezzina dans notre onze de la saison en P2A?

Qui compose l’équipe ? Dans le rôle de gardien, Augustin Sory a débuté dans l’ombre de Simon Vandervelden avant de recevoir sa chance et s’illustrer entre les perches de la Montkainoise tout en n’arrivant pas à éviter la bascule de son équipe en P3 ! Notre ligne arrière est confiée à un trio de costauds qui sont tout aussi roublards qu’expérimentés. Que des capitaines, qui plus est ! Ludovic Bronier d’Isières, Aland Motte de l’Union, Pierrick Bracaval d’Herseaux: qui s’y frotte s’y pique ! Pour la ligne médiane, on a du créatif et du solide: Wim Vrancx de Biévène et Maxime Leclercq d’Obigies afin de bien entourer Maxence Delval d’Estaimbourg, finaliste malheureux de la Coupe du Hainaut ! Sur les flancs, on place son équipier Romain Devianne et Émile Plume d’Ere, du cinq étoiles en termes de finition. Et devant, qui d’autre que le Herseautois Mickaël Mezzina ? Avec logiquement un Néchinois, Mathieu Berte. Pour garnir le banc, on ajoute Benjamin Van Cauter de Templeuve, Nathan Mahée d’Anvaing, Allan Tondreau de Wiers, Jibé Yakassongo d’Isières, Jonathan Delannoy du Pays Blanc B et Bassalia Sakanoko de l’Union.