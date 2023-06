Mickaël Mezzina (Herseaux) élu meilleur joueur de P2A: "Un amoureux du foot"

"Un attaquant qui se met au service de l’équipe"

À 28 ans, l’offensif français a signé sa meilleure saison, offrant à ses équipiers et à son entraîneur Julien Deconinck de nombreuses satisfactions pour sa deuxième année passée dans le foot belge. "Mickaël aura mis quelques mois à s’habituer au foot provincial et au volume de course qu’il est nécessaire à adopter en P2 ainsi qu’à la différence des infrastructures avec la France, confie son coach. Mais lors du deuxième tour de cette saison, il s’est mis au service de l’équipe. Je l’ai repositionné aussi plus proche de son ami Thomas Debailleul, ce qui a bien fonctionné."

Un duo qui a fait mal aux défenseurs adverses ! En championnat, hors tour final, Thomas et Mickaël, ce sont ainsi 36 buts marqués, 21 pour le premier cité et 15 pour le second, soit plus de la moitié des roses plantées par Herseaux ! "Cela fait maintenant quatre ans que je joue avec Micka, dit Thomas. C’est un très bon joueur qui se crée des situations de frappe faciles grâce à sa percussion incroyable."

"Sa capacité à mettre les défenseurs dans le vent"

L’ancien joueur de Lambersart brille en effet par sa déroutante vitesse. Ce n’est pas son capitaine Pierrick Bracaval, défenseur central, qui se le farcit souvent en semaine à l’entraînement, qui apportera une quelconque contradiction ! "Mais il n’a pas que sa vitesse en termes de qualités. Il y a aussi son pied gauche, sa technique et sa capacité à mettre les défenseurs dans le vent. Micka a réellement trouvé sa place quand on a changé de système en décembre. Le positionner en joueur libre à la pointe de l’attaque a été bénéfique pour lui et pour l’équipe. Avec sa rapidité, il permet à nos joueurs de ballon de le trouver dans la profondeur mais, avec sa technique, ils peuvent aussi le trouver dans les pieds, ce qui donne une variété à notre jeu."

L’aisance ballon au pied est une autre caractéristique de Mickaël Mezzina, joueur de futsal à Brunehaut avec qui il monte en N2! "En fait, Mickaël est un véritable amoureux du foot, comme j’en ai rarement croisé au cours de ma carrière. Il joue tout le temps, partout, il ne s’arrête jamais, précise Julien Deconinck qui sait comment rendre encore meilleur son buteur. Il a besoin d’occuper une place importante dans le noyau et de sentir qu’il est un joueur incontournable."

"Il a l’air désinvolte mais c’est un vrai gagnant !"

Et Mickaël devient alors un joueur déroutant. "Son comportement laisse paraître quelqu’un de désinvolte. Il est cependant très respectueux des règles et il fait preuve d’une grande détermination, c’est un gagnant ! Il a également le bagage complet d’un footballeur moderne: une grosse vitesse d’exécution, une bonne vision du jeu, le sens du but et une excellente technique pour accompagner le tout."

De quoi le voir évoluer plus haut que le deuxième échelon provincial ? "Je suis convaincu qu’il serait plus à l’aise sur les terrains de D3 voire D2 ACFF. On devrait vite le voir prester à un tel niveau", confesse son entraîneur.

Son capitaine Pierrick Bracaval emboîte le pas en y apportant sa précision: "Pour jouer plus haut, il lui faudrait être encore un peu plus physique dans les duels (NDLR: Pierrick serait le prof idéal pour acquérir cela). En même temps, il a eu une grave blessure qui peut dès lors jouer involontairement dans son subconscient."

"Comment le qualifier ? Micka est… attachiant"

Ce qui joue en tous les cas en faveur de Mickaël Mezzina, c’est l’évolution de sa mentalité une fois en match ! "Au niveau de son attitude sur le terrain, Micka a clairement pris en maturité, poursuit sans se tromper Pierrick. En dehors, ça reste notre clown de l’équipe. Il fait tellement le pitre qu’il en arrive même à nous fatiguer. Et si je dois lui donner un adjectif qui le qualifie le mieux, ce serait “attachiant”, sûrement !"

Thomas Debailleul ne peut démentir l’avis de son équipier: "Mickaël est, il est vrai, un garçon assez foufou qui aime mettre l’ambiance dans le vestiaire. Même un peu trop, des fois ! Mais personne ne lui en veut car c’est un très bon équipier. Au final, son seul défaut est d’être supporter de Marseille", sourit son comparse de la ligne offensive herseautoise.

On finit par l’anecdote du capitaine Pierrick: "Il n’y en a pas qu’une, mais il y a un rituel avant un match. Il “arme” sa jambegauche tel un fusil et me dit: “Aujourd’hui, ça va faire mal !” C’est du Micka, ça !"