Jeu de boule: hommage et félicitations en guise de clôture

Le championnat 2022-2023 s’est achevé par le traditionnel banquet de fin d’exercice. Le président Julien Lecomte a d’abord rappelé à la mémoire de tous la disparition de René Fleurquin, le président d’honneur de la fédération du jeu de boule carreaulé du Tournaisis. Et aujourd’hui, sa photo trône à côté de celle de Louis Broquesoy: ils étaient indissociables en amitié mais aussi en élaborateurs de la bourloire communale érigée à Hérinnes. "Un de nos objectifs est d’assurer la pérennité du jeu de bourle carreaulé et c’est la raison pour laquelle on a décidé d’associer Stéphane Vincent à notre comité. Il sera en charge de la gestion de la page Facebook de la Fédération. Il y publiera les résultats des rencontres et des championnats de D1 et D2 ainsi que les résultats des différents tournois, a encore annoncé le président Lecomte. Je tiens aussi à remercier Lindsay Bury et David Boen pour leur excellent travail effectué depuis deux ans. Les tâches sont moins faciles qu’on pourrait bien le croire. Un président au sein d’un comité n’est rien s’il n’a personne sur qui compter. Et je sais que je peux leur faire confiance les yeux fermés."