Dix-sept podiums pour les Espadons cominois à Izegem

On retrouvait quelque 13 clubs qui avaient répondu à l’invitation avec une majorité de clubs issus de Flandre mais il y avait également trois clubs venant de Wallonie, dont les Espadons cominois qui se sont présentés avec 16 nageurs aux différents départs. Le club de Comines récolte de bons résultats dans l’ensemble avec sept premières places obtenues chez les 13-14 ans. Quatre reviennent à Louis Chavatte sur les 100 et 200 mètres nage libre ainsi que les 100 et 200 papillon ; trois sont pour Noa Braem sur les 100 et 200 mètres dos, mais aussi le 200 mètres 4 nages. À relever, un podium complet cominois sur le 200 4 nages de la catégorie des 13-14 ans, ce qui n’est pas courant et mérite d’être souligné.

Plus de monde à Charleroi ?

Au final, le bilan des Espadons cominois affiche une belle moisson de 17 médailles, dont les sept en or. Il faut ajouter les trois médailles d’argent décrochées par Cyprien Leroy, Noa Braem et Louis Chavatte. Il y a lieu de signaler également les 7 médailles de bronze obtenues par Romain Scappe, Emma Ghyesens, Gaétan Cappon, Nathanael Dewulf et Wayne Delamotte.

On devrait retrouver la délégation cominoise au Critérium d’été qui se tiendra à Charleroi à la mi-juillet, le week-end des 15 et 16 plus précisément. On y verra sans nul doute également bien plus de nageurs régionaux affiliés à nos autres clubs Wapi, et cela à une petite semaine des championnats nationaux.