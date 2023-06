Tournai veut se maintenir en Régionale 1

Une seule équipe, mais une vraie bande de copains

De leur côté, les "Rouges" s’appuient sur l’expérience et la cohésion du groupe. "Nous sommes une vraie bande de potes et les défaites n’entament pas le moral des troupes." Prendre du plaisir est donc le seul leitmotiv du côté de la Place du Cabaret Wallon, qui vit à nouveau pleinement au rythme des luttes. Et ce même si le cercle n’aligne plus qu’une seule équipe. "La renaissance du club a généré pal mal d’engouement chez les anciens pelotaris de Tournai. Raison pour laquelle deux équipes avaient été inscrites. Malheureusement, une défection a été vite actée et cela a chamboulé tout le programme. La R2 de l’époque n’avait plus assez de joueurs et des R3 devaient les remplacer, ce qui handicapait leur équipe. Cela devenait impossible à gérer et nous avons décidé de n’inscrire qu’une équipe."

À Tournai comme ailleurs, les aidants se comptent aussi sur les doigts d’une seule main, ce qui rend les choses compliquées à gérer d’un point de vue logistique. "Ce sont en effet les mêmes personnes qui doivent gérer la buvette, arbitrer si nécessaire, et gérer d’autres points pratiques." Des bénévoles dévoués qui sont certainement contents de pouvoir souffler un peu puisque la R1 ne joue plus à domicile avant le 22 juillet prochain et la réception de Meslin.