Jonas Altruy ramène l’or mondial de Slovénie, Enzo Diricq malchanceux

Une pilule difficile à avaler pour Enzo Diricq

Enzo Diricq, l’autre combattant tournaisien, a connu un tournoi plus compliqué. Dès le départ… "On a connu un souci d’avion. On est finalement parti le lendemain de notre départ prévu. On est arrivé tout juste. Il est à peine passer sur la balance pour la pesée qu’il devait boxer. Il a remporté ce premier combat. Puis, dans le 2e, il s’est fait voler. Il avait fait tout ce qu’il fallait pour gagner. Mais à la surprise générale, les juges ont offert la victoire à son opposant croate. Et trois arbitres sur les cinq étaient… croates ! On a bien essayé de porter réclamation. Mais rien n’a fait… Il a ensuite fait face à un Français de très bon niveau. Sa défaite était logique. Enfin, il a affronté un Ukrainien. Il est passé à travers son premier round. Mais il a ensuite dominé les deux suivants. Je pensais qu’il avait gagné. Mais les juges ont estimé l’inverse. Il n’a pas su sortir de son groupe et se battre pour une médaille."

Vu le nombre d’heures passées à l’entraînement, la pilule est forcément difficile à avaler pour l’adolescent. "D’autant qu’il n’a pas grand-chose à se reprocher. Il a bien boxé. Il méritait la médaille. Il a surtout manqué de chance. On va dire que toutes les étoiles n’étaient pas alignées pour lui cette fois. Le seul reproche que je peux lui faire, c’est qu’il ne doit laisser place à aucun doute. Il doit s’imposer plus dès le début du combat. Ici, les deux vont prendre un bon repos car cela a été un mois intense avec les examens à gérer aussi. Ensuite, on reprendra le boulot. En espérant que cela se passera mieux pour Enzo la prochaine fois."