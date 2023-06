Baptiste Moulin au-devant de la plus belle semaine de sa saison aux 24H de Spa

Baptiste, avant d’évoquer Spa, revenons un peu sur votre course à Monza dans le cadre du championnat italien.

Avec Matteo Llarena, mon coéquipier, on a terminé 6e de la première course et huitième de la seconde. À cause d’un souci lors des qualifications, entraînant une pénalité, on a démarré la première course en 15e place. On a su en gagner 9 au terme d’une belle bataille. C’était satisfaisant. Le lendemain, j’ai effectué la qualification avec des pneus usés. Ce qui entraîne une perte de performance. Je m’en suis bien sorti avec une belle 8e position. Durant la course, j’ai donné le volant à Matteo en étant 5e. Malheureusement, on a perdu 3 places. On doit encore analyser le pourquoi du comment. Mais je ressors de ce week-end en confiance car j’ai été bon lors des chronos et durant mes relais. C’est de bon augure avant Spa.

Peut-on dire que c’est le rendez-vous le plus important de votre saison ?

C’est difficile de dire cela car chaque course est importante à mes yeux. Je les aborde toutes avec la même envie de bien travailler. Mais Spa reste forcément particulier. C’est dans mon pays. C’est la course la plus longue et la plus difficile de la saison. Puis, j’aurai beaucoup de personnes autour de moi. Notamment de nombreux sponsors que je remercie de cette façon pour leur soutien. Ce sera un week-end intense. Mais je me suis bien préparé mentalement et physiquement. Je l’aborde sans stress.

Vous serez à bord de la Lamborghini floquée du 60. Quel sera l’objectif ?

Je courais aux côtés de mon habituel coéquipier Marcus Paverud. Il y aura aussi Michaël Dörrbecker avec qui je roulais la saison dernière et Artem Petrov qui vient de remporter la course de Monza. Avec Marcus, on sort d’une victoire à Brands Hatch. Cela nous met en confiance. On sait que l’on fait partie des favoris pour le podium en catégorie silver. C’est notre objectif.

Vous avez déjà tout connu à Spa: le podium, un accident impressionnant, un abandon et une 4e place. Reste-t-il un circuit particulier ?

C’est une course où l’on doit trouver la bonne limite. On doit trouver le juste milieu entre la fiabilité, le fait de ne pas avoir de pénalité mais d’aller vite quand même pour aller chercher une place. L’an passé, on méritait le podium. On l’a loupé pour quelques secondes à cause d’une pénalité. On part quasiment avec la même line-up qu’en 2022. On sait que l’on peut faire quelque chose si l’on passe à travers les pépins.

Quel sera le programme avant le grand départ de samedi ?

Mercredi, on a eu la traditionnelle parade dans les rues de Spa. La journée de jeudi sera très importante. Lors des derniers essais, un de nos pilotes a eu un accident avec la voiture. On n’a donc pas su rouler beaucoup et tester les bons réglages. On va donc profiter des essais libres pour rattraper notre retard. Comme je suis le pilote qui a le plus d’expérience dans notre équipe, je vais énormément rouler afin que l’on trouve la meilleure formule. Le soir, on aura les qualifications. Ce sera un moment clé pour la course. Le but sera de finir dans les 25 ou 30 premiers afin d’être dans les voitures qui démarreront dans la ligne droite vers le Raidillon. Sinon, on partira du point de départ des courses de Formule 1. Cela nous obligera à aborder directement la Source (NDLR: un des virages en épingle les plus connus du circuit). Ensuite, on aura encore des essais de nuit pour voir si tout fonctionne bien. Les phares notamment. Le vendredi, on ne devrait pas rouler mais laisser la place aux mécaniciens pour qu’ils préparent au mieux les bolides. Puis le samedi, à 16 h 25, ce sera le grand départ pour la course.

On sait que l’écurie vous fait souvent confiance pour un moment important: le départ justement. Sera-ce encore le cas ?

C’est encore en discussion avec l’équipe. C’est un moment que j’apprécie et qui est capital car il y aura une grosse soixantaine de voitures en action (NDLR: 71) et 11 en Silver. Mais il y a d’autres relais qui sont chouettes à faire aussi. Il y a l’arrivée, celui au coucher du soleil, celui au lever ou encore à minuit au moment du feu d’artifice. En fait, si cela ne tenait qu’à moi, je ferai toute la course. Mais c’est impossible (rire).