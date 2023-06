Le tournoi du TC Belœil ne cesse de croître

Des progrès qui vont de pair avec l’évolution vécue par le club ces dernières saisons. "Grâce à des membres du comité volontaires, nous avons pu procéder à divers aménagements d’amélioration et d’embellissement du site, dont le plus marquant reste notre nouveau club house. Nous mettons aussi un point d’honneur à offrir de bonnes surfaces de jeu."

En effet, les trois terrains en brique pilée ressemblent à de véritables billards.

11 finalistes, sept vainqueurs "maison"

Mais un tournoi, aussi fourni et bien organisé soit-il, aurait moins de saveur sans quelques vainqueurs locaux. Et on peut écrire que les joueurs du matricule 3108 ont fait honneur à leurs dirigeants. "Nous avons compilé 41 inscriptions de joueuses et joueurs de notre club, dont 11 ont atteint la finale." Sept d’entre eux remportant le titre de leur catégorie. Prochain challenge: faire aussi bien à l’occasion du tournoi de doubles, qui aura lieu début août. Le défi est de taille, mais à Belœil, où on compte quelques spécialistes du double, on se sent déjà prêt à le relever.