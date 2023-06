Interclubs et tournoi, les joueurs de Froyennes étaient sur tous les fronts

Un score honorable même s’il est légèrement en deçà de celui de 2022. "Là, nous en avions compilé 220, reprend Marie-Renée. Mais l’explication est très simple à trouver. En fait, notre tournoi a enregistré le même nombre d’inscrits que l’an dernier, hormis dans les catégories de jeunes. Un recul qui s’explique par la réforme du calendrier scolaire. Jusqu’à l’an dernier, notre compétition coïncidait avec le début des vacances pour les écoliers alors que cette fois, ils étaient en pleines révisions, voire en examens."

Côté résultats, les Froyennois n’ont pas été en reste. "Environ 50% des finalistes sont affiliés chez nous", reprend la juge-arbitre.

Guémat et la nouvelle génération en vue

Évidemment, avec autant de finalistes du cru, ceux-ci ont connu des fortunes diverses. On pointera tout particulièrement l’excellente semaine de Yacine Guémat, vainqueur en Messieurs 3 et Messieurs 35 ans 3. Le directeur de l’école de tennis du matricule 3018 a été imité par bien d’autres Tournaisiens, du moins jusqu’en finale. Déjà finaliste la semaine précédente à Vaulx, Romain Beugnies a à nouveau buté sur le dernier obstacle. "J’ai plié contre Thomas Claux, que j’avais pourtant battu au Vautour. Il a bien joué et je ne me cherche pas d’excuses, mais entre le simple d’interclubs contre un ancien B-2/6, le double et cette finale, le tout sous une chaleur étouffante, je n’avançais plus, raconte"Bugs", qui devrait au minimum monter C15.1 en fin de saison, trois ans à peine après avoir disputé son premier tournoi. On verra si je joue autant à l’avenir parce que j’ai décidé de recommencer le foot, à Taintignies en P3. À 32 ans, je n’ai plus dix saisons de ballon rond devant moi."

Belle progression aussi dans le chef de Jason Simon, finaliste du Messieurs 5. "Mon simple d’interclubs a duré 2 h 30. En finale du tournoi, j’ai su jouer le premier set à fond, mais après ça, j’étais vidé."

Jason se sera consolé en aidant son équipe à se qualifier, au contraire de Romain Beugnies, pour qui l’aventure s’arrête. Mais il ne fait aucun doute qu’on reverra ces deux-là et leurs potes du RTCT sur les terrains tout au long de l’été, reprise du foot ou pas.