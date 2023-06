De jolis derbies en Coupe de Belgique

Au deuxième tour, une semaine plus tard, on aura l’entrée des équipes de D3 ACFF. Le Pays Vert, à la maison, affrontera Dinant ou Fernelmont. Pour Belœil, ce sera un déplacement à Hyon ou Gilly. Dans les chouettes matchs hypothétiques, on pourrait avoir un sympathique Dottignies – Lauwe. Luingne, s’il bat Isières B, pourrait avoir des retrouvailles avec Flénu, ex-pensionnaire de P1 monté en D3. Le Pays Blanc ou Obigies pourrait aussi s’offrir un bel affrontement contre une Nationale, celle de Couvin-Mariembourg.

Un Belœil-Acren au 3e tour ?

En allant un peu plus loin dans le tirage, et en rentrant encore un peu plus dans le conditionnel, on s’est amusé à zieuter sur les éventuelles belles affiches au 3e tour (13 août) où rentrent les équipes de D2. Et la première nous a rapidement sauté aux yeux. Acren, pour son premier match, pourrait affronter… Belœil s’il parvient à sortir le vainqueur d’Hyon-Gilly. Il faudrait que toutes les étoiles s’alignent mais il y a aussi la possibilité d’avoir un duel entre Péruwelz et Anvaing ou Molenbaix ! Autre rentrant dans la compétition, Tournai défiera soit Longlier, soit le vainqueur de Paliseul – Freylange. Le Pays Vert pourrait accueillir Londerzeel alors que Vlaamse Ardennen pourrait s’offrir un beau déplacement à Meux. S’il parvient à rester dans la course, Moen se déplacerait à Wezel Sport (D2 VFV).

Le quatrième tour (20 août) verra les équipes de Nationale 1 se mêler à la course. Isières ou Luingne B auraient l’occasion de défier le récent montant, Namur. Acren ou Belœil affronteront Thes Sport Tessenderlo à la maison. Dottignies pourrait rendre visite à Knokke s’il se qualifie jusque-là. Pour le Pays Vert, ce serait un éventuel voyage vers Hoogstraten.

Autre nouveauté cette saison, l’Union belge a ajouté un 5e tour (27 août) avant de voir les clubs de D1B arriver au 6e tour (10 septembre). On est là totalement dans l’imaginaire. Mais on pourrait peut-être avoir un Isières Ou Luingne B – Lierse, un Dottignies – Seraing, un Pays Blanc ou Obigies contre Zulte, un Tournai – Lommel ou un Estaimbourg – Ostende. Mais pour en rêver, il faudra se montrer très solide en début de saison. Et pour éventuellement le bonheur d’affronter une équipe de Pro League, il faudra arriver au… septième tour ! Dur dur !