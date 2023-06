Clémentine Kalantari ramène le titre régional à Antoing

Pourtant, ce titre n’est certainement pas le fruit du hasard. "Je joue régulièrement en Mixte 300. Mon partenaire Thomas Leirens et moi venons d’ailleurs de remporter le tournoi de Kain dans cette catégorie. J’ai aussi disputé les interclubs féminins en 300, alors que je n’étais classée que 200. Le rythme y est plus soutenu, évidemment, et c’est encore plus vrai en Mixte. Du coup, nous avons connu un parcours assez facile en 200 lors de ces championnats francophones", poursuit celle qui vient d’ailleurs de monter officiellement Dames 300 suite à la publication des nouveaux classements, intervenue en cours de semaine dernière.

"Merci à mon mari qui a gardé nos enfants"

Alors que Kain recense dans son effectif la quasi-totalité des meilleures joueuses régionales, Clem a choisi le club sonégien de Padel et Vous. "Le club de mon amie et partenaire d’interclubs Lorine Demierbe. Mon cœur est toujours antoinien, où réside toute ma famille, mais j’habite désormais à Mons. Mon mari, Julien Deparadis, est originaire de Braine-l’Alleud et nous avons coupé la poire en deux quand nous nous sommes installés ensemble. Ce titre, c’est un peu le sien aussi, d’ailleurs, car je n’aurais jamais pu disputer ces championnats s’il n’avait pas gardé nos trois enfants. Et ce trophée est aussi un peu kainois puisque dès que possible, je m’y entraîne avec les Marie Lecocq, Sophie Ghio ou Charlotte Antkowiak, récemment championnes d’interclubs en Dames 500."

D’Antoing à Soignies en passant par Mons et Kain: voilà une championne francophone qui porte bien son titre.