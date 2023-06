Tournai s'est retrouvé, sans se blesser, pour préparer la venue de Charleroi

Cinq semaines après avoir remporté le tour final, les Sang et or étaient déjà appelés à se retrouver au Pays Blanc pour trois séances seulement destinées à préparer la réception de Charleroi samedi (14 h 30): "Se revoir avant tout mais aussi inculquer certains principes aux nouveaux histoire de ne pas perdre de temps. Les tests physiques ont déjà été effectués, chaque joueur a reçu un programme depuis vendredi dernier et qui sera à respecter jusqu’au 17 juillet, jour de la véritable reprise, annonce Luigi Nasca ravi de retrouver son ami Mazzu dans quelques jours. Je suis très content de l’accueillir à Tournai. Il aurait déjà dû venir à Rebecq avec l’Union mais comme il est parti à Anderlecht, c’est Karel Geraerts qui a débarqué. Pour les joueurs, c’est motivant de jouer une D1, ça évite de devoir passer cinq tours de coupe avant d’en avoir l’opportunité", sourit le coach tournaisien qui espère surtout que ses joueurs prendront du plaisir samedi. Avec Grégory Voiturier, Luigi Nasca a surtout regardé son préparateur physique Bastien Letellier ravi lui aussi de retrouver les terrains: "Je retrouve un club qui m’est cher, Papa a porté le brassard de capitaine à l’Union. C’est une belle opportunité de travailler avec un staff comme le nôtre". Avant d’y aller de sa recette de reprise. "Trois séances, c’est court. Le but est d’éviter les pépins physiques, remettre les joueurs en route sur le plan musculaire en y allant crescendo avant les six semaines de préparation à la saison à partir du 17 juillet. Samedi, il ne faudra pas y aller à fond histoire d’éviter toute blessure." Les joueurs ont semble-t-il apprécié la reprise même s’il y avait encore quelques absents…