L’essor d’Ellezelles, c’est de la sorcellerie

Effervescence à Ellezelles le week-end dernier. Le folklore y était pour beaucoup, en plein Sabbat des Sorcières. Mais le club de tennis a aussi apporté sa pierre. Avec notamment, l’avant-dernière rencontre des interclubs de N2 pour les Juniors Vétérans. "La campagne se termine et elle s’est bien déroulée, estime Guillaume Dekeyser, le capitaine. Nous avons dû composer avec des blessés, mais les réserves ont répondu à notre appel. Ça nous a permis de signer la 1re victoire de l’histoire du club en nationales. Un match nul, mais gagnant aux sets, obtenu au TC Le Lac, à Messancy." Défait par Heusy, le club n’ira pas au tour final, mais qu’importe. Après avoir évolué en N1 en 2022, les Ellezellois ont apprécié l’expérience en N2. Au point de déjà penser à ce qui les attendra en 2024. "Nous espérons attirer un ou deux joueurs. Avec un groupe plus étoffé, nous pourrons alors nous montrer un peu plus ambitieux." Et pourquoi pas envisager une qualification pour le tour final, qui constituerait une étape de plus pour un club qui n’a de cesse de progresser. Après l’inauguration de 2 terrains couverts, Ellezelles a pris de l’envergure, notamment en structurant son école de jeunes. "Sans salle, gérer une école de tennis, c’est mission impossible, reconnaît Pierre Lecat, le N°1 ellezellois, qui a pris la direction de l’école. Nous accueillons une quarantaine de jeunes. C’est très bien pour un début. Pour l’instant, Shannon Vandorpe s’occupe du baby-tennis et je dispense les cours aux enfants en âge de jouer. Nous allons sûrement engager un moniteur supplémentaire."