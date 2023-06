Alessio Basile, une star en devenir décroche les étoiles au TU Mouscron (+ les photos de la finale)

Quel tournoi et quelle finale pour le "4 étoiles" du Tennis Union Mouscron ! 57 joueurs avaient tenté leur chance, mais il ne fait aucun doute que les finalistes de ce dimanche étaient les deux meilleurs en lice. D’un côté du filet, on retrouvait le Carolo Simon Stevens, affilié au Vautour pendant sa jeunesse. Classé A15, Simon fait office de N°1 belge chez les amateurs. "En effet puisque les 14 joueurs devant moi sont tous classés dans le top 800 ATP et ont donc le statut de tennismen professionnels." De l’autre, Alessio Basile, classé 62e joueur belge, un "ranking" un peu fictif. Le Dilbeekois, qui fêtera ses 19 ans en août, ne joue que peu en Belgique. "L’an passé, je jouais presque exclusivement sur le circuit ITF juniors, où j’ai atteint le top 50 mondial. Je suis désormais trop vieux pour m’aligner chez les juniors. Dès lors, après mes études secondaires, la question s’est posée de me lancer sur le circuit professionnel ou de partir aux États-Unis pour combiner le tennis universitaire et les études. Avec mes parents, nous avons opté pour la deuxième solution. Je suis donc des études de finance à l’Université d’Oklahoma, tout en prestant au plus haut niveau universitaire US. Dans quelques années, il sera toujours temps de faire le grand saut si les voyants sont au vert."