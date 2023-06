ACRHO: Un nouveau venu s’impose à Popuelles (nos photos et le classement)

A une moyenne de 3’20, Marc-Henri Vandenberghe a décroché la 3e place en 33’24. Dylan Dame, en 33.54 et Emmanuel Demuynck, 34.05, sont rentrés dans le top 5. Jo Van Den Brulle s’est classé 7e et 1er V1, en 34.33. Rentré 13e en 36.13 (3.37/km), Claude Van Strijdonck s’impose chez les V2. Arrivé 20e, en 36.38, Louis Braillon est vainqueur chez les Espoirs. Classé 106e en 43.07 (4.18/km), Gino Vandenbroucke termine le premier parmi les 47 V3 précédant Jean-Marie Vandenheede, 44.48, et Francis Daye, 45.12. Tandis que l’Hérinnois, Michel Decock s’impose chez les V4. La première "dame" est Émile Gillot, bouclant les 10 bornes en 41.41. Virginie Dujardin qui a réalisé le 2e chrono en 42.26, s’impose dans la catégorie des A1 où elle précède sa sœur Catherine, et Alexandrine De Smet. Marjorie Murez s’impose chez les A2 précédant Cécile Moutiez. En 47.39, Julie Nicolas est la plus rapide chez les Espoirs. Succès de Chantal Bruneau en 51.11 chez les A3 et de Marie-Jo Collie en A4 (53.49).