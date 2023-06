Acren-Tournai le 24 septembre en D2, Pays Vert-Belœil le 26 novembre en D3 (+ le calendrier complet)

Amateurs de football, vous pouvez commencer à indiquer des croix dans vos agendas. L’ACFF a, effectivement, sorti les calendriers des séries nationales. La D2 et la D3A nous intéressent particulièrement car on y retrouvera nos quatre représentants: la Real Acren-Lessines et Tournai en D2 ainsi que le Pays Vert et Belœil à l’étage supérieur.