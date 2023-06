Tourpes rentre dans le top 8 et espère ne plus le quitter

Et l’importance était bien comprise par le groupe qui récupérait Guillaume Dumoulin et Antoine Huard par rapport à la veille. Sans avoir l’air de réellement y toucher, les Leuzois s’offraient une belle avance (5-2). Le point, premier objectif, était atteint à 6-4. Est-ce dû à cela, les locaux connaissaient alors un petit passage à vide alors que Thirion retrouvait un peu plus d’efficacité à la frappe. L’armure était sifflée sur le score défavorable de 6-7. La seconde mi-temps ne démarrait pas de meilleure manière pour les troupes du président Dumoulin. Le marquoir passait à 6-9. Et même à 9-11. Mais les visités ne voulaient pas laisser passer une occasion unique de revenir dans le bon wagon. Ils retrouvaient leur efficacité pour enchaîner quatre jeux de suite (13-11) !

Grâce à cette victoire, les Leuzois rentrent dans le Top 8, synonyme de maintien, pour la première fois de la saison. Cela confirme leurs belles victoires contre Galmaarden et Isières, sur qui ils reviennent à un point. Septième avec 14 unités, Tourpes s’est donné un peu d’air. Et vu sa forme actuelle, on se dit que cela pourrait bien continuer. Même si le prochain week-end offre un difficile déplacement à Maubeuge.