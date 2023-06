Des trois dernières équipes classées, les "Jaunes" sont certainement ceux qui affichent le plus de régularité. Face à Montroeul, la bande à Olivier Cauchie avait donc une belle carte à jouer dans l’optique de la course au maintien. Malheureusement pour eux, les choses commencent mal puisque les visiteurs montent rapidement à 1-5, en profitant des nombreuses erreurs dans le tamis local. "Notre début de lutte était poussif, avec de nombreuses mauvaises à l’envoi et une frappe peu à son affaire. Malgré l’écart, nous nous sommes bien repris, ce qui nous a permis de prendre les commandes à 6-5, explique le capitaine lessinois. Nous commettons alors deux grosses fautes qui nous coûtent l’armure. Si nous avions fait 7-5, je pense que nous l’aurions emporté tant l’ambiance en face était catastrophique."

Un manque de régularité chez les locaux

Au lieu de cela, ce sont les "Verts" qui rejoignent les vestiaires en tête (6-7). À la reprise, les "Sardines" fautent à nouveau, offrant le jeu de reprise à Montroeul. La seconde armure sera alors du même tonneau, avec une équipe locale beaucoup trop irrégulière pour pouvoir l’emporter. S’il ne laisse jamais les visiteurs s’échapper, le cinq ollignois ne parvient pas non plus à inverser la tendance et à reprendre le leadership. Les sentiments étaient donc logiquement mitigés à l’issue de cette défaite. "Prendre un point alors que vous êtes menés 1-5, cela reste une bonne opération, débute Olivier Cauchie. D’un autre côté, nous sommes déçus car il y avait de la place pour l’emporter. Nous savons que chaque point est important dans cette série très serrée, mais l’honnêteté veut que nous nous contentions de cette unité car nous n’étions simplement pas assez bons pour prétendre à plus."