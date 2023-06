N1: Ogy reprend confiance, Isières la perd (+ le 12e succès de Thieulain)

Cela fait désormais quatre défaites de suite pour les Isiéreois. S’ils restent encore bien placés dans le Top 8, il ne faudrait pas que la mauvaise passe se poursuive. "La manière n’y est pas actuellement alors qu’on a joué des équipes prenables. On a quelques joueurs dans le creux".

Se battre pour chaque point

Si la crise de confiance semble présente chez les Athois, elle semble revenir chez les Lessinois. Même s’ils pourront pester sur la victoire un peu surprise de Galmaarden contre Baasrode (13-10). "Tout se resserre dans le fond, détaille Siméon Van Stalle. Il y a eu des points perdus dans des luttes comme Tourpes-Acoz et Galmaarden-Baasrode. Ce sont deux unités qui nous font du bien. On a réussi à bien jouer entre les lignes et à taper quand il le fallait. Vu la lutte aller, on voulait avant tout assurer le point. À 7-2, on n’a pas pensé aux trois unités. Car on sait qu’Isières reste Isières et qu’il peut se réveiller à tout moment. On l’a vu en 2e armure. Il n’y a donc aucun regret. On a pu compter sur un Mathias Goossens sur les coups décisifs pour prendre ces deux points importants. Pour une fois, la balle tombait du bon côté pour nous".

S’il reste lanterne rouge, Ogy a prouvé qu’il n’était pas résigné, comme on a pu l’entendre à plusieurs reprises lors de son tournoi samedi. "On a su battre Mont-Gauthier, on gagne contre Isières. Ce sont de belles victoires. Il nous manque un point. La défaite contre Galmaarden fait mal et reste en travers de la gorge. On doit continuer de la sorte et aller chercher quelques victoires. Quand on ne pourra pas le faire, il faudra se battre pour l’unité. Comme ce sera le cas contre Kerksken le week-end prochain. On devra s’arracher pour essayer de se sauver".