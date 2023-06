Dixième bouquet pour Elias Van Breussegem

Pieter De Paepe, Ewout de Keyser et Louka Matthys prennent alors les commandes de l’épreuve mais le trio est rapidement rejoint par une vingtaine d’hommes. Plus rien ne peut arriver aux coureurs de tête mais il semblait écrit qu’on éviterait le sprint. L’attaque d’Elias Van Breussegem, déjà vainqueur à Néchin en début de saison, est imparable et le coureur de Nederbrakel signe avec classe son dixième succès de la saison. "C’est peut-être ma meilleure saison alors que j’ai décidé de privilégier le travail à une vie entièrement dédiée au cyclisme. Jeudi, j’ai pu décrocher le titre national du contre-la-montre à Herzele et j’espère évidemment ne pas en rester là."

Deuxième, Emiel Planckaert savourait également sa belle performance décrochée à quelques kilomètres de son domicile. "Il n’y avait hélas rien à faire car Elias est vraiment très fort et mérite sa victoire. On a assisté à une belle course avec beaucoup de mouvements et un plateau de qualité. Pour ma part, je prends toujours autant de plaisir à rouler même si mon boulot à l’armée ne me permet plus de m’entraîner autant que par le passé. Justement, avec l’équipe militaire qui compte aussi Franklin Six en ses rangs, l’objectif pour cet été sera de bien prester lors du championnat du monde de granfondo. La Défense compte sur nous pour montrer une bonne image", commentait celui qui est aussi champion de Flandre occidentale.

Dans les rangs régionaux, le bilan était globalement décevant, le premier coureur francophone pointant à la treizième place. C’est Auxence Buntinx, un habitué des épreuves pour masters, qui décrochait le titre honorifique de premier coureur wallon à l’arrivée: "Je suis habitué aux courses de 80 bornes donc c’était un peu trop long pour moi et j’ai roulé à l’économie même si j’ai quand même pris du plaisir. J’espère désormais prendre des vacances et recharger les batteries pour aller chercher des résultats en fin de saison."

On retiendra la bonne rentrée de Justin Picoux, ralenti par une fracture de la clavicule en début de saison. Le coureur athois se remet d’une opération qui l’oblige à passer chez l’ostéopathe trois fois par semaine mais reste confiant pour la saison de la saison. Victor Loy aura pour sa part été un des coureurs les plus actifs. Le Laplaignois poursuit sa progression et devrait également connaître bientôt un peu plus de réussite.