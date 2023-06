Une semaine de sport - Ce Remco est vraiment un petit joueur

1. Samedi Alerte générale aux sièges éjectables ! Surtout mais alors surtout, si, un jour, vous avez la très bonne idée de rejoindre la place de Thieulain pour assister à une lutte du futur champion de Belgique, méfiez-vous des bancs mis à disposition des spectateurs: cascade assurée ! On a eu droit à la voltige arrière double salto qui n’est pas des plus agréables. Heureusement qu’au-delà du titre de journaliste sportif, on est un peu plus sportif que journaliste et que la chute fut sans mal, ce qui a eu le don d’amuser la galerie. Ce qui nous va aussi car autant on est bon public, autant on est bon joueur ! En attendant, voici le petit tuyau du week-end: au jeu de balle à Thieulain, quand vous êtes sur le ballodrome face à l’église, évitez le quatrième banc blanc à gauche: il est piégé. Thieulain, village de vicieux !

2. Dimanche Alors, on ne sait pas vous mais nous, on se dit que, parfois, des gens portent mal leur nom… Thibaut Courtois ? Si peu !

3. Lundi Plus on y pense, moins on comprend cette histoire de brassard. Ou du moins tout ce foin fait autour de ça ! Mais pour quelle raison Thibaut veut-il absolument le capitanat ? Franchement, dans notre jeune temps, on l’a été et qu’est-ce que c’est chiant ! Avoir cet élastique autour du bras soit qui vous compresse comme un garrot, soit que vous perdez à tout bout de champ, c’est la plaie ! C’est en plus être souvent faux-cul avec un ref à qui vous devez dire "mais oui, Monsieur l’arbitre, vous avez raison !", alors que vous avez juste envie de lui faire avaler son sifflet. C’est être tout aussi faux-cul avec ses équipiers à qui vous devez hurler "allez, la prochaine sera la bonne" alors que vous avez juste envie de les traiter de "clinches."

4. Mardi Le Franco-Belge est replacé au calendrier: ce sera le 28 septembre, entre Tournai et l’Enclus ! Il ne reste plus qu’à Louis Cousaert à trouver 60 000 balles pour assurer le bon déroulement de sa course et, plus important encore, un comité, suite aux démissions actées au sein de son Cazeau Pédale Templeuvois, pour le… conseiller. On vanne bien sûr !

5. Mercredi C’est un jour anniversaire: cela fait 13 ans qu’a eu lieu le match de tennis le plus long de l’histoire, entre Nicolas Mahut et John Isner, au premier tour de Wimbledon ! Une chaîne de télé a rediffusé le duel franco-américain et, oui, on a regardé les 183 jeux remportés – 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 et… 70-68 ! –, les 980 points disputés, les 216 aces claqués, tout en sachant que le Nico allait de toute façon s’incliner face à Johnny… Ou comment perdre 11 heures de son existence: jeu, set et match, canapé !

6. Jeudi On avait prédit un duel haletant long d’une quarantaine de kilomètres. Il a duré un peu plus de… deux bornes ! Décidément, Evenepoel a l’art de tuer tout suspense soit en assommant la concurrence à 30 km de l’arrivée en appuyant plus fort que tout le monde sur les pédales comme à Liège ou sur les Mondiaux, soit en étant viré du Giro pour avoir chopé le Covid, soit en tombant dans un profond ravin asséché sicilien ou dans un étroit fossé flandrien gorgé d’eau. Un petit joueur, ce Remco !

7. Vendredi La formation tournaisienne Intermarché-Circus-Wanty au Tour de France 2023, ça coince ! Rassurez-vous: elle sera au départ mais sans le moindre Belge ! Ce matin, Jean-François Bourlart a dévoilé les huit sélectionnés et, rayon noir, jaune et rouge, que dalle ! En même temps, l’équation Grande Boucle n’a rien d’un petit casse-tête pour une équipe dite de seconde zone telle que Wanty. D’un, pour plaire à l’organisation, il faut du français: Adrien Petit et Lilian Calmejane. De deux, il faut un leader charismatique capable de jouer la gagne sur plusieurs étapes: l’Érythréen Biniam Girmay. De trois, il faut donner à ce style de puncheur un service de protection et une rampe de lancement: le Néerlandais Mike Teunissen et le Néo-Zélandais Dion Smith. De quatre, il faut un grimpeur pour viser un Top 10 qui rapportera pas mal de points UCI: le Sud-Africain Louis Meintjes. De cinq, il faut à ce dernier des lieutenants en montagne: le Portugais Rui Costa et l’Allemand Georg Zimmermann. Faites les comptes: on est à huit ! Rune Herregodts et Kobe Goossens peuvent donc se l’arrondir. Pas plus mal au final, ils étaient dits "hors forme": que ça tombe bien !