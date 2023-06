Tournoi d’Ogy: Maubeuge met fin à la domination thieulinoise (+ vidéos)

Dans la deuxième lutte, Tourpes ne pouvait guère faire mieux face à un Maubeuge plus précis. "On a donné trop de quinze face à une équipe du top niveau, regrettait Sébastien Potiez. Mais pour une équipe qui joue le maintien, on peut déjà être content de se qualifier pour le carré final. Le plus important, c’est notre lutte de ce dimanche contre Acoz".

Par contre, les spectateurs qui sont restés jusqu’au bout en ont eu pour leur argent. On a eu le droit à une finale de belle qualité entre Maubeuge et Thieulain. On a cru que la partie allait vite tourner. Mais à 2-5 et 3-6, le Wolfpack trouvait les ressources pour revenir. Trois livrées outre de Vandenabeele permettaient même le retour à 6-6. Mais le dernier jeu tournait en faveur des Français.

"On a perdu au Maistriau et ici contre eux. Mais je ne veux pas parler de bête noire, clame Geert Vandervelden. Je préfère retenir le positif avec la belle remontée".

Dans le camp d’en face, on était forcément heureux de ce deuxième trophée remporté. Il était peut-être même un peu plus important aux yeux d’Aurélien Bracke. "Ogy n’est peut-être pas le tournoi le plus prestigieux. Mais cela me tenait à cœur de l’emporter vu toutes les années que j’ai passées ici".